Un alumno del colegio San Luis de Montilla representa a Andalucía en la Olimpiada Matemática Nacional

Alejandro Cantillo Pérez, alumno del colegio San Luis y San Ildefonso de Montilla, representa a Andalucía en la Olimpiada Matemática Nacional Alevín de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales, que se celebra desde hoy y hasta el sábado en Barcelona, tras haber sido seleccionado junto a otros tres alumnos andaluces después de su recorrido por las fases provincial y regional de esta competición educativa.

El alumno montillano da así un nuevo paso en una trayectoria que comenzó con su participación en la tercera Olimpiada Matemática Alevín de Córdoba, donde consiguió clasificarse para la fase regional como representante de la provincia y fue reconocido, además, como finalista. Ahora, su nombre forma parte del equipo que defiende a Andalucía en la cita nacional organizada en Barcelona.

"El talento, el esfuerzo y la ilusión tienen recompensa"

El logro adquiere una especial relevancia para el centro montillano, que ha destacado la dimensión académica y personal de esta clasificación. Desde el colegio subrayan que "el talento, el esfuerzo y la ilusión tienen recompensa", una idea que resume el camino seguido por Alejandro Cantillo Pérez, marcado por el trabajo constante, la capacidad de superación y el entusiasmo por aprender.

La selección del estudiante montillano llega después de un proceso iniciado en la fase provincial, en la que participaron escolares de distintos centros educativos de Córdoba. En esa primera etapa, celebrada el pasado 14 de marzo en el Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO), el alumnado de sexto curso de Primaria afrontó una prueba de dos horas de duración, dividida en una parte individual y otra grupal.

Un motivo de satisfacción para toda la comunidad educativa

La clasificación obtenida por Alejandro Cantillo Pérez le permitió acceder a la fase regional como representante de la provincia de Córdoba. Según destacó el propio centro en abril, este avance suponía "un reconocimiento que también pone en valor el acompañamiento de su familia y el trabajo diario en el aula".

La fase regional, que tuvo lugar el pasado 16 de mayo en la Facultad de Educación, abría la puerta a la siguiente etapa del itinerario de la Olimpiada Matemática Thales. Tras ese nuevo paso, Alejandro Cantillo Pérez ha sido elegido, junto a otros tres alumnos andaluces, para integrar el equipo que representará a la comunidad autónoma en la fase nacional.

Desde el colegio San Luis y San Ildefonso, la clasificación de Alejandro Cantillo Pérez se vive como un motivo de satisfacción para toda la comunidad educativa.