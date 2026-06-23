Un respiro frente al cáncer: 40 menores participan en el campamento de verano de la Asociación Española Contra el Cáncer en La Carlota

La Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba ha presentado este martes la 18.ª edición de sus Campamentos de Verano, una iniciativa consolidada que ofrece a menores con cáncer y a sus hermanos una semana de convivencia, ocio y apoyo emocional en un entorno seguro y adaptado, lejos del contexto hospitalario.

El acto, celebrado en el hotel El Pilar de La Carlota, ha contado con la participación de Mercedes Osuna, vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba; José Manuel Rumbao, jefe de Pediatría del Hospital Universitario Reina Sofía; Joaquín Fernández, subdirector médico del mismo hospital; Ramón María Clemente, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, y Antonio Granados, alcalde de La Carlota, quienes han destacado la importancia de este proyecto como herramienta clave de acompañamiento a la infancia oncológica.

Los campamentos, que se desarrollan del 22 al 28 de junio, están dirigidos a menores de entre 9 y 16 años que padecen o han padecido cáncer, así como a sus hermanos, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y favorecer su bienestar físico, emocional y social en un entorno de normalización.

Participantes en el campamento de verano de la AECC en La Carlota. / CÓRDOBA

En esta edición participarán 40 menores, lo que supone un impacto directo en sus familias, que encuentran en esta experiencia un espacio de respiro, apoyo y recuperación emocional compartida. El proyecto, que alcanza su mayoría de edad con 18 ediciones, ha demostrado año tras año los beneficios que aporta tanto a los participantes como a su entorno, consolidándose como un referente en Andalucía y en España.

El campamento vuelve a celebrarse en el hotel El Pilar, un espacio adaptado que dispone de habitaciones dobles y triples, piscina adaptada y un área independiente de enfermería, además de una ubicación de fácil acceso y cercana al Hospital Universitario Reina Sofía, lo que garantiza la seguridad y la capacidad de respuesta ante cualquier necesidad sanitaria.

Una de las actividades en las que participan dentro del campamento. / CÓRDOBA

Un equipo multidisciplinar para atender a los menores

Para asegurar una atención integral durante toda la estancia, el programa cuenta con un equipo multidisciplinar de 10 profesionales, integrado por un director de campamento, tres monitoras de tiempo libre, dos enfermeras, dos médicos —dos de ellos cedidos por el Hospital Reina Sofía—, una coordinadora de voluntariado y una psicooncóloga, que ofrecen atención continuada tanto en el plano sanitario como emocional.

A lo largo de la semana, los menores participan en un completo programa de actividades que combina ocio y desarrollo personal, con talleres de expresión emocional, propuestas creativas, dinámicas de grupo y actividades deportivas.

Este año podrán conocer distintas especialidades de la Guardia Civil

Como novedades de esta edición, se incluyen una excursión al parque acuático Aquasierra y una actividad con distintas especialidades de la Guardia Civil, que aportan nuevas experiencias educativas y de convivencia.

El campamento es totalmente gratuito, lo que garantiza el acceso en igualdad de condiciones a todas las familias, gracias al compromiso de la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba y la colaboración de entidades sociales.