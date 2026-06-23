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Programación cultural

Puente Genil acogerá el Rock and River Blues Festival los días 2, 10 y 11 de julio

La concejala María Delgado y el coordinador Joaquín Rodríguez presentaron el cartel de un festival que cumple dos décadas de prestigio en el panorama del blues nacional

Angela Hoodoo, participante en el festival de Puente Genil, en una imagen promocional.

Angela Hoodoo, participante en el festival de Puente Genil, en una imagen promocional. / Esteban Garrido

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Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

La concejala de Educación, Cultura y Turismo de Puente Genil, María Delgado, y el coordinador del Rock and River Blues Festival, Joaquín Rodríguez, han presentado el cartel anunciador de este gran evento musical, uno de los que tienen más tradición y solera en el municipio y que se celebrará durante los días 2, 10 y 11 de julio en el Auditorio Municipal Hermanos Cuenca.

Este año, entre las novedades, estará la celebración de dos pasacalles previos, uno el 2 de julio, en el que el grupo sevillano The Donelles actuará en una plataforma en movimiento que recorrerá las calles de la localidad, ofreciendo de esa forma sus temas a todos los viandantes; y otro el viernes 10 de julio, fecha en la que los integrantes de The Choco’s Hot Seven harán otro tanto de lo mismo, invitando al público a acudir al recinto escénico del Parque de Los Pinos.

“Llevamos dos décadas celebrando este gran evento musical en Puente Genil, que ha adquirido un gran prestigio dentro del panorama del blues en España”, ha subrayado la concejala felicitando por su trabajo a Joaquín Rodríguez y a su asociación Juke Joint. “Animo a los pontanenses y a los vecinos de los municipios de la comarca a asistir a un festival que nos permite disfrutar del rock y del blues”, apuntó.

Presentación del cartel del certamen.

Presentación del cartel del certamen. / Virginia Requena

La programación del certamen

En el ámbito musical, este año el festival vuelve a echar mano de buenas bandas consagradas y con nombre dentro de este estilo musical. Así, el viernes 10 de julio actuará Angela Hoodoo, artista granadina afincada en Málaga que es una de las voces más poderosas y auténticas del panorama nacional de música de raíz americana. Compositora y guitarrista, fusiona outlaw country, blues o rockabilly con una energía arrolladora sobre el escenario y un dominio exquisito del género. Posteriormente, el turno será para Lojo and The Mojos, banda de rock con una amplia experiencia en escenarios que ya sabe lo que es actuar en tierras pontanesas.

El sábado 11 de junio actuará el italiano Egidio Juke Ingala junto a The Jacknives. “Se trata de un cantante y armonicista que hace blues de la vieja escuela y cuyos temas gustarán mucho a los asistentes”, dijo Rodríguez. Por último el broche de oro corresponderá a otros ilustres, The Iberian Kings of the Rythm, banda que llegará a Puente Genil de la mano de Pedro Tatanka, gran líder de The Black Mamba. Es un grupo con un directo potente y de enorme calidad.

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El Rock and River Blues Festival cuenta con un presupuesto de 18.150 euros. En el Auditorio habrá servicio de barra a beneficio de AVAS. La entrada a las actuaciones, que comenzarán a las 22.30 horas, será gratuita y libre hasta completar aforo

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