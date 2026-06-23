Los Pedroches clama por agua y energía para su desarrollo industrial y agrario

El segundo seminario de la Cátedra de Desarrollo Comarcal organizado por San Telmo Business School ha vuelto a poner de relieve la importancia del agua y de contar con la suficiente potencia eléctrica para el avance de Los Pedroches.

En el encuentro, celebrado en el parque San Martín de Añora, el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, destacó el reto de la cooperativa de asegurar la continuidad de las explotaciones de sus socios y puso de relieve la dificultad de encontrar mano de obra para la actividad agraria por lo que, según aseguró, “es importante ilusionar a los jóvenes y formarlos para que encuentren una oportunidad de futuro en la actividad ganadera y diseñar estrategias para mostrar que trabajar en el campo también implica contar con descansos, vacaciones y campo no olvidar los descansos y en definitiva disfrutar de la calidad de vida que encontramos en nuestro territorio”.

Salvador Fuentes destaca un "modelo sólido y competitivo"

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, indicó que “esta comarca ha sido capaz de construir un modelo sólido, competitivo, con una fuerte identidad propia, apoyado en la cooperación, el emprendimiento y la capacidad de sus empresas de generar valor añadido”. Fuentes ha subrayado el papel de COVAP que ha demostrado que “con las ideas claras, desde una comarca alejada de los grandes centros urbanos también se puede competir en los mercados nacionales e internacionales, creando empleo”. Al respecto, también señaló la labor de Fundación Prode.

Celebración de la Cátedra de Desarrollo Comarcal en Añora. / CÓRDOBA

El presidente de la Diputación también se refirió a “los cuellos de botella que frenan a una tierra que es capaz de todo”.Y, en este sentido, se refirió a la necesidad de ampliar “de manera urgente” la capacidad energética del norte de la provincia “para garantizar su crecimiento” y dijo esperar que se atiendan a la mayor brevedad las alegaciones presentadas por la Diputación.

Tres embalses conectados

Igualmente, Salvador Fuentes también defendió retomar la interconexión de los tres embalses de la zona norte para garantizar el suministro de agua “porque lo primero que piden las empresas para instalarse es agua y energía” y finalizó avanzando su idea de reivindicar la conversión en autovía de la N-432 y avanzó la creación de la Oficina Provincial de Espacios Protegidos para liderar el fortalecimiento industrial en los municipios partiendo de ocho polos de desarrollo que ejercen de tractores de la economía.

Por su parte, Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, Ceuta y Melilla, defendió también la necesidad de contar con infraestructuras como el agua y la energía para la comarca, a lo que añadió que “también es vital contar con las infraestructuras financieras”, destacando la contribución de su entidad bancaria. Zafra también se refirió a Covap, sobre la que hizo mención al nivel de sus directivos llevando a la entidad a las cotas que está alcanzando “y sobre la idea de hacer mejor lo que ya hacemos bien”.

El encuentro contó con la colaboración de Covap y CaixaBank y estuvo presidido por Antonio García de Castro, presidente ejecutivo de San Telmo Business School.