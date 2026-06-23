Palma del Río acoge las jornadas Municipios con Comercio para impulsar el sector en la provincia

Las jornadas Municipios con Comercio se han desarrollado este martes 23 de junio en Palma del Río gracias a Comercio Córdoba y la colaboración del Ayuntamiento palmeño, así como asociaciones empresariales, Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba. Se trata de la segunda jornada provincial que ha tenido lugar en el Espacio Cultural Santa Clara con presencia de alcaldes y de alcaldesas, asociaciones empresariales y representantes institucionales de toda la provincia con el fin de abordar la situación del sector del comercio en los municipios.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo; el delegado de Economía y Hacienda en Córdoba, Agustín López; el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, y el presidente de la asociación de empresarios EMPA, José Ramón Ruger, además de otros invitados.

La alcaldesa ha destacado la importancia de que estas jornadas lleguen también a los municipios porque en estos existe la necesidad de “fijar la población al territorio” y se necesita “una actividad empresarial más amplia que permita desarrollarnos económicamente”. Esteo ha avanzado que el Ayuntamiento está en conversaciones con Comercio Córdoba y EMPA para iniciar “todos los trámites necesarios para que Palma del Río cuente con un Centro Comercial Abierto”, lo que permitirá al visitante “comprar bajo una marca, bajo una identidad y bajo las posibilidades que se creen más allá del propio negocio”.

Participantes en el encuentro comercial en Palma del Río. / José Muñoz Caro

Rafael Bados ha explicado que la jornada se ha estructurado en tres mesas de trabajo con todos los asistentes. La primera de ellas se ha dedicado a experiencias desarrolladas en distintos municipios cordobeses denominada “Ideas que funcionan en nuestros municipios” y en la que han participado asociaciones de Montilla, Priego, Puente Genil, Villafranca de Córdoba y el Centro Comercial Abierto Centro Córdoba. La segunda mesa se ha constituido con cinco alcaldes de la provincia y el vicepresidente tercero de la Diputación, centrada en el debate sobre la situación del comercio provincial llamada “Cómo construir municipios con comercio”. Por último, se ha reservado un tiempo para el “Foro abierto de asociaciones” integradas en Comercio Córdoba, donde se han presentado propuestas para el sector y se ha debatido entre todos. Bados también agradeció la colaboración del ayuntamiento palmeño en el desarrollo de esta jornada.

El peso de la economía andaluza

Por su parte, el delegado Agustín López ha puesto el acento en el peso del comercio en la economía andaluza, recordando que Andalucía lidera la tasa de autónomos y la creación de empresas en España. López ha defendido el papel del comercio de proximidad como "reducto de trato personal, de trato amable” que puede competir “con negocios de cualquier parte del mundo” pero que son mucho más despersonalizados. También ha advertido sobre las dificultades fiscales a las que se enfrentan los autónomos y empresarios en la actualidad con proyectos que son su forma de vida.

José Ramón Ruger, presidente de EMPA, ha agradecido el trabajo conjunto entre administraciones y asociaciones empresariales para sacar adelante la jornada. Ruger ha expresado que el “trabajo desinteresado de muchas de nuestras asociaciones tiene que ser reconocido” por lo que ha querido hacer hincapié en su agradecimiento ya que trabajan por mejorar la vida de negocios y empresas.

Finalmente la jornada ha concluido al mediodía con un foro de conclusiones donde también ha participado el presidente de Iprodeco, Felix Romero además de todos los presentes. Después se ha producido un tiempo para el networking con una copa de cierre.