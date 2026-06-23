Nuevo retraso en la Cueva del Ángel de Lucena: las excavaciones deberán esperar a 2027

La reanudación de las intervenciones arqueológicas en la Cueva del Ángel de Lucena, suspendidas por diversas causas desde hace prácticamente una década, exigirá de un proyecto general de investigación. La Junta de Andalucía ha desestimado la propuesta de una actuación arqueológica puntual, remitida por la Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana, y este nuevo equipo de trabajo ha asumido la obligatoriedad de elaborar un documento, presumiblemente de contenido plurianual y con un método más exhaustivo y de mayor envergadura.

A finales de marzo, el Consistorio confirmaba el retorno a los trabajos científicos sobre este asentamiento neandertal por parte del equipo especializado vinculado a estas iniciativas patrimoniales durante unos 25 años.

Inmediatamente, desde el grupo multidisciplinar liderado por Sophie Grégoire, directora del departamento de Historia del Arte y Arqueología de la Universidad de Perpignan, configuraron una intervención concreta, que se quería desarrollar en este mismo verano, basada en las secuencias estratigráficas de la zona superior de la covacha.

Denegadas por carecer de estudio de seguridad y salud

Desde la delegación territorial de Cultura, durante una reunión celebrada la pasada semana, informaron de que actualmente, como premisa global, son denegadas las actuaciones puntuales por carecer de un estudio de seguridad y salud y, en consecuencia, explica la concejala de Patrimonio, Charo Valverde, "puede haber cualquier desprendimiento y podemos lamentarlo".

Interior de la Cueva del Ángel de Lucena. / M. González

La edil popular ha celebrado "la armonía" y la sintonía comprobada entre la administración autonómica, el Ayuntamiento y la Fundación en esta nueva etapa. "Ellos salieron con buenas sensaciones", apostilla Valverde, aludiendo a los representantes del equipo de trabajo. A partir de este momento, las futuras campañas de excavación, irremediablemente, apuntan al año 2027. Aun así, en las próximas semanas podrían acometerse trabajos de campo, al objeto de "ver por dónde se pueden canalizar los trabajos", aparte de abordar análisis sobre materiales previamente recopilados.

Debe suscribirse un convenio

Simultáneamente, el Ayuntamiento acelerará las gestiones con los técnicos jurídicos con el propósito de configurar el preceptivo convenio que se suscribirá con la entidad impulsada en su origen por Cecilio Barroso, fallecido en febrero del año 2023. Igualmente, por parte de la Fundación habían sondeado la oportunidad de organizar en julio unas jornadas divulgativas.

Y otra de las vertientes administrativas derivadas de la Cueva del Ángel y que tampoco termina de fraguarse definitivamente compete a la licitación de un concurso de ideas, fórmula elegida para diseñar diversas actuaciones en el yacimiento y su entorno.

Es urgente la sustitución de la cubierta

El cambio de destino de la arqueóloga encargada del pliego ha dilatado nuevamente el procedimiento y desde el gobierno municipal emplazan al término del verano la publicación del expediente. Sobre todo, urge la sustitución de la cubierta, imprescindible en la autorización de acciones de excavación.

Los trabajos, que se desarrollarán en varias fases, comprenderán la construcción de un aparcamiento, un centro de interpretación o un acceso directo por terreno exclusivamente municipal. El gobierno local aspira a concluir el proyecto técnico durante 2027 y, a partir de entonces, abordar la ejecución.