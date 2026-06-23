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Reportaje

Montoro, tras alcanzar la temperatura máxima nacional: "No se puede estar en la calle y las noches se hacen infernales"

La localidad cordobesa soporta la cuarta jornada consecutiva de temperaturas extremas, con mediciones en el 'top' del país que obligan a los vecinos a recluirse en sus hogares

Montoro encadena cuatro días de calor extremo

Montoro encadena cuatro días de calor extremo

Casavi

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Rafael Castro

Rafael Castro

Montoro

El mapa del calor en España vuelve a tener un punto rojo indiscutible. La localidad de Montoro ha regresado este martes a la primera línea de las alertas meteorológicas al registrar una cifra que estremece: a las 16.50 horas, la Aemet registraba los 45,1 grados en esta localidad junto al Guadalquivir, aunque algún termómetro aislado junto al río ha registrado hasta 56 grados (una medición no oficial). De hecho, Montoro ha registrado hoy martes, 23 de junio, la temperatura máxima nacional, bastante por encima, más de un grado, de la siguiente en el listado elaborado por la Aemet (Andújar, en Jaén, con 43,9º).

No es un dato aislado, sino la preocupante cúspide de una implacable ola de calor que encadena ya cuatro jornadas consecutivas sin dar la más mínima tregua a este municipio, encajonado de forma estratégica entre la ribera fluvial y las faldas de Sierra Morena.

En las horas centrales, Montoro es un pueblo fantasma

A esas horas centrales, Montoro se transforma en un pueblo fantasma. El asfalto y la piedra parecen derretirse bajo un sol de justicia, lo que obliga a los vecinos a imponerse un estricto toque de queda autoinducido. Entre las 14.00 y las 18.00 horas, aventurarse a cruzar el casco urbano es un riesgo que nadie quiere correr; el fantasma del golpe de calor acecha en cada esquina. La vida se traslada obligatoriamente intramuros, buscando el refugio del aire acondicionado en las viviendas particulares o en los pocos valientes establecimientos hosteleros del centro y del extrarradio que mantienen sus puertas abiertas.

Tabla resumen con las temperaturas máximas en España hoy martes, 23 de junio.

Tabla resumen con las temperaturas máximas en España hoy martes, 23 de junio. / Aemet

El refugio de los bares: entre el agua y el aire acondicionado

En el corazón neurálgico del municipio, la plaza de España, la actividad se congela a media tarde. Juani Navarro, propietaria del emblemático Bar España, combatía el sofoco manguera en mano, regando la entrada de su local en un intento desesperado por refrescar el ambiente. Su diagnóstico de la situación es tajante: «A las 3 de la tarde, con casi 50 grados de temperatura, no se puede estar en la calle», relataba a este periódico, reflejando el sentir de una población exhausta.

Cruzando el puente de las Donadas, solo para los más osados

Al otro lado del monumental puente de las Donadas, cruzando el río hacia el barrio del Retamar, el panorama no es mucho más alentador, aunque siempre hay espacio para los más osados. En el bar La Coqueta, un grupo de clientes buscaba el amparo de la climatización mientras compartía la principal secuela de esta anomalía térmica: la falta de descanso. «Las noches se hacen infernales y cuesta conciliar el sueño, sobre todo cuando te tienes que levantar a las 6 de la mañana para ir al trabajo», manifestaban con evidente fatiga, insistiendo en que bajo estas condiciones «no se puede descansar».

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Clientes en el bar La Coqueta de Montoro este martes.

Clientes en el bar La Coqueta de Montoro este martes. / Casavi

Sombras insuficientes y un bochorno descomunal

El Ayuntamiento de Montoro ha intentado mitigar el impacto del sol mediante la tradicional instalación de toldos en las céntricas calles Cervantes y Corredera. Sin embargo, la medida textil ha resultado totalmente insuficiente de cara a unas jornadas donde la meteorología ha decidido complicar aún más las cosas. La aparición de nubes medias y altas en el cielo no ha traído el ansiado alivio, sino todo lo contrario: ha actuado como un efecto invernadero, propiciando un bochorno descomunal que eleva la sensación térmica hasta límites difícilmente soportables. Montoro, una vez más, resiste a duras penas el embate del verano más crudo.

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