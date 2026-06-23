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Un hombre de 57 años, derivado a un hospital desde Cabra por un golpe de calor

Antonio Sanz precisa que esta persona no está siendo atendida en el hospital Infanta Margarita y es uno de los tres casos que se registran en estos momentos en Andalucía

Viandantes se protegen del sol estos días en Córdoba.

Viandantes se protegen del sol estos días en Córdoba. / Manuel Murillo

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha avanzado este martes en Córdoba que la provincia registra, al menos, uno de los tres casos de golpe de calor que están siendo atendidos en la actualidad en centros sanitarios. Se trata de un hombre de 57 años de edad, que ha sido derivado desde la localidad de Cabra a un centro hospitalario.

A preguntas de los periodistas, Antonio Sanz ha concretado que esta persona no está siendo atendida en el hospital Infanta Margarita, sin ofrecer más información sobre el centro donde se encuentra. Esta víctima ha sufrido el golpe de calor entre esta noche y la mañana de hoy martes. El consejero ha ofrecido los datos durante su visita a la residencia de mayores Vitalia San Rafael, al ser consultado por el aviso rojo por altas temperaturas activado en Córdoba y en Jaén.

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En su atención a los medios de comunicación, ha explicado que, por el momento, no cuenta con más información sobre las otras dos personas que están siendo atendidas por golpe de calor en Andalucía. Desde el 11 de mayo pasado hasta el 14 de junio, el sistema sanitario ha atendido 427 urgencias por patologías relacionadas con el calor.

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