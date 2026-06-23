Espectáculos infantiles, conciertos, shows y bandas tributo: así es la décima Noche Lunática de Almodóvar del Río.

La localidad cordobesa de Almodóvar del Río tiene ya todo preparado para su décima Noche Lunática, que celebrará el viernes 10 de julio. La iniciativa, de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, tiene la colaboración de la Diputación de Córdoba y del Castillo de Almodóvar, en el que se ofrecerán algunos de los "distintos eventos culturales con acceso gratuito", explica el Consistorio en una nota de prensa.

Cuatro espectáculos para todos los públicos

Espectáculos infantiles, conciertos y shows dinámicos atraerán a naturales y visitantes con una agenda compuesta de cuatro espectáculos. La velada comenzará a las 21.30 horas con Los narizotas de Circo Mr. Pollo, un espectáculo infantil organizado por la compañía Animaciones Mundafa en la plaza del Pueblo. Unos payasos tomarán el escenario para que los más pequeños también tengan su momento de disfrute.

Concierto de Gema Mariscal en el imponente Castillo de Almodóvar

A continuación, la Noche Lunática se traslada al imponente Castillo de Almodóvar, donde la artista local Gema Mariscal ofrecerá un completo repertorio titulado Mi esencia (22.00 horas), cuyas invitaciones gratuitas ya se han agotado. Esta propuesta musical ofrece "un viaje a las coplas que han marcado a toda una generación", con guión y narración escénica a cargo de María del Mar Prats y la participación de Lucía Leiva como artista invitada. Mariscal contará, además, con el acompañamiento musical de Alberto Raya al piano, David Hidalgo a la guitarra, Alejandro López el Pepino a la batería y Mario Alonso al bajo.

Cartel de la décima Noche Lunática de Almodóvar del Río. / CÓRDOBA

Tributo a Manuel Carrasco en la plaza de la Constitución

El tercer escenario en encender sus focos estará situado en la plaza de la Constitución, justo en la medianoche (00.00 horas). El público podrá disfrutar aquí del show Carrascos, un tributo a la discografía del exitoso cantante onubense Manuel Carrasco. La propuesta está producida y gestionada por Fexart, una empresa especializada en espectáculos musicales.

'Cuando zarpa el amor', de Camela, para despedir la noche

Y, por último, a partir de las 02.00 horas de la madrugada del viernes al sábado, se pondrá el broche de oro a esta Noche Lunática con el concierto Camélame, un homenaje a la carrera del dúo Camela. El público podrá escuchar desde sus primeros clásicos, como Lágrimas de amor, hasta temas inolvidables como Cuando zarpa el amor y Háblale de mí, con una puesta en escena espectacular. "Camélame ofrece un show sobresaliente de más de una hora y media que promete emocionar hasta al más fiel seguidor/a de la mítica banda española", explica la nota del Ayuntamiento.