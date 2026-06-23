La diseñadora Ana Ponf pregonará la Feria de El Santo de Montilla 2026

La Feria de El Santo 2026 celebrará del 8 al 14 de julio en Montilla una nueva edición marcada por el cartel anunciador de Francisco Solano Bellido Luque y por el pregón de Ana Sánchez Herrador, diseñadora montillana conocida profesionalmente como Ana Ponf, que asumirá una de las citas más simbólicas del calendario festivo de la localidad.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que el cartel "representa prácticamente todo lo que nos identifica a Montilla en nuestra feria", al reunir en una misma composición referencias tan vinculadas a estas fiestas como los tradicionales arcos, la figura de la gitana, el vino o la presencia de San Francisco Solano, patrón de la ciudad.

En ese sentido, el regidor ha explicado que con la designación de Ana Sánchez Herrador, que desarrolla actualmente su trayectoria profesional fuera de la localidad, se ha querido reconocer el talento local y "poner en valor a quienes llevan el nombre de Montilla más allá de sus fronteras".

Ana Sánchez Herrador, en una imagen de archivo. / José Antonio Aguilar

Con tan solo dieciocho años, la diseñadora inició sus estudios superiores en diseño de moda en la Escuela de Arte de Cádiz, en el año 2016, abriendo entonces un camino profesional que la ha llevado a participar en algunas de las citas más destacadas del sector.

Francisco Solano Bellido, autor del cartel

Por su parte, el cartel anunciador de la Feria de El Santo 2026 lleva la firma de Francisco Solano Bellido Luque y nace de una escena cotidiana inspirada en un paseo junto a una reja tradicional rodeada de flores. Esa imagen inicial despertó la idea de una composición que mira a la memoria festiva de Montilla desde una estética luminosa y cercana.

La obra sitúa la acción en un patio antiguo y presenta como protagonista a una joven vestida de gitana que mira hacia atrás. Ese gesto simboliza la mirada a las tradiciones, a las costumbres y a los recuerdos que cada verano deja la Feria de El Santo en generaciones de montillanos y montillanas.

Más de 15 obras se presentaron al concurso

El autor del cartel, biólogo e investigador del Departamento de Botánica de la Universidad de Córdoba, ha explicado que la pintura constituye una afición que cultiva desde la infancia y que le sirve como espacio creativo y de desconexión de su actividad investigadora. Su propuesta ha resultado ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento de Montilla, al que se han presentado más de quince obras.

De igual modo, Rafael Llamas ha informado de que el montaje del recinto ferial avanza con normalidad y ha recordado algunas de las novedades organizativas de esta edición, entre ellas la celebración de la tradicional cena de mayores en dos jornadas, los días 9 y 10 de julio, cuyo proceso de cita previa se está desarrollando con normalidad.