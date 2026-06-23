La Diputación de Córdoba lanza 100.000 euros para impulsar proyectos de moda con ayudas de hasta 3.000 euros

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), ha aprobado la convocatoria de subvenciones Córdoba D Moda 2026 para el mantenimiento y consolidación de proyectos empresariales del sector de la moda en la provincia, por importe de 100.000 euros.

Entre los gastos subvencionables se encuentra la participación en ferias y eventos comerciales, pasarelas y showrooms, acciones de creación y posicionamiento de marca, campañas de promoción y publicidad, así como actuaciones de comunicación y marketing digital. La subvención podrá cubrir hasta el 100 por cien de los gastos elegibles, con un importe máximo de 3.000 euros por proyecto.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, concretamente, hasta el 8 de julio. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de Iprodeco.

Objetivo, impulsar el tejido productivo provincial

En concreto, estas ayudas, que nacen con la intención de reforzar la competitividad de las empresas y profesionales de la moda cordobesa favoreciendo su crecimiento y visibilidad tanto nacional como internacional, “pretenden impulsar el tejido productivo provincial y fomentar el emprendimiento en sectores con alto valor añadido”.

Así lo ha expresado el delegado de Desarrollo Económico de la institución provincial, Félix Romero, quien ha explicado que “se trata de dinamizar el trabajo desarrollado por creadores, diseñadores, productores, joyeros y artesanos que se dediquen al diseño y confección de moda final, artesanía, complementos y productos destinados a la indumentaria humana, prendas de vestir, bolsos y similares, calzado, tocados y sombreros, gafas, joyería, relojería y bisutería, promocionando así el tejido productivo de nuestra provincia”.

De lo que se trata, ha aseverado el delegado provincial, “es de visibilizar y promocionar en el ámbito local, nacional e internacional todos los productos que se diseñen, realicen, manufacturen, creen, elaboren, produzcan o transformen en algunas de sus distintas fases en la provincia de Córdoba”.

“Desde la Diputación de Córdoba nos comprometemos a impulsar todos aquellos proyectos llevados a cabo por empresas y personas autónomas vertebrando así el tejido empresarial. Lo que pretendemos es promover proyectos del sector de la moda que hayan surgido en nuestra provincia apoyando actuaciones que faciliten la mejora de su competitividad y expansión comercial, lo que supondrá un importarte motor de dinamización económica y social para la provincia de Córdoba”, ha concluido Félix Romero.