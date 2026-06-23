Correr es de valientes: Maratón Solidaria en Moriles para sacar la lengua a la ELA

Moriles acogerá una maratón solidaria con el objetivo de dar visibilidad y ayudar a Saca la lengua a la ELA, asociación comprometida con la Esclerosis Lateral Amiotrófica. La cita será el próximo sábado, 27 de junio en la urbanización municipal El Carmen y el pistoletazo de salida tendrá lugar a las 8.30 horas.

El formato es simple: un circuito de 4 kilómetros recorrido tantas veces como cada participante pueda o desee. La recaudación será mediante donativo, tanto de los propios corredores como de empresas o entidades locales, a través del "dorsal cero". En este sentido, el Ayuntamiento de Moriles ha colaborado sufragando los distintos costes que pudiera tener el evento, con el fin de destinar la totalidad de la recaudación a esta entidad sin ánimo de lucro.

Saca la Lengua a la ELA es una asociación que promueve la visibilidad, investigación y mejora de calidad de vida de los pacientes de ELA, enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras del cuerpo humano. Por tanto, la maratón solidaria se crea con el fin de sensibilizar a la población sobre esta enfermedad y recaudar fondos para aquellas asociaciones que trabajen con pacientes de ELA, como la de Fernán Núñez, coorganizadora de la actividad. Todo, a través del deporte.

El reto de completar 8 maratones en 8 meses

El evento se enmarca dentro de "8 maratones en 8 meses", el reto de Luisma Alcalá, runner y creador de contenido deportivo morilense, ideólogo y principal organizador de la actividad. Tal y como su propio nombre indica, esta iniciativa, planteada por el deportista a principios de año, consiste en correr y completar ocho carreras de 42 kilómetros en ocho meses. Esta cita, por tanto, formará parte de su particular desafío.

Dorsal número 1 de la maratón solidaria del próximo sábado en Moriles. / CÓRDOBA

Luisma recorrerá los 42,195 kilómetros dando 10 vueltas al circuito confeccionado junto al resto de participantes, que pueden acompañar a pie, bici, caminando o corriendo, solos o acompañados, durante el tiempo y la distancia que cada uno considere. Y es que la carrera no está enfocada solo para los más preparados, ya que el número de vueltas a completar es totalmente libre. Según anuncia el comunicado oficial de la prueba: "no hace falta ser maratoniano. Lo importante es estar".

Ya hay casi 250 corredores inscritos para el próximo sábado

A estas alturas del año, el atleta local ha completado ya la mitad de su buscada hazaña, con maratones como el de Marrakech, Sevilla, Badajoz o Milán. Un maratoniano que, además, ha conquistado ya más de 10 países en este formato. Pero, a diferencia de los demás, "este desafío no va de tiempos ni de medallas; va de dar pasos por quienes no pueden hacerlo", afirma en sus redes sociales, canal mediante el cual anuncia todo lo relativo a la iniciativa.

Las cifras de la carrera, a pocos días de su celebración, están superando con creces las expectativas de la organización. El número de inscripciones, provenientes de todas las zonas de Córdoba y partes de Andalucía, asciende a casi 250, después de una obligada ampliación de capacidad –todavía se puede conseguir dorsal mediante inscripción previa–. Asimismo, las donaciones de empresas avanzan a un ritmo inmejorable. Toda una muestra de solidaridad que se hará realidad el próximo sábado en Moriles.