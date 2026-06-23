Córdoba afronta su día más extremo: alerta roja por calor, 44 grados y un alivio que llegará el miércoles

La ola de calor alcanza este martes su momento más crítico en Córdoba. Tras varios días de temperaturas asfixiantes, la provincia encara una jornada que promete ser la más dura de este episodio, con máximas que volverán a pulverizar la barrera de los 40 grados y una situación que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso rojo en buena parte del territorio. El mercurio seguirá escalando posiciones y dejará valores propios de los días más tórridos del verano.

Riesgo extremo en las horas centrales del día y noches sin respiro

La Campiña cordobesa permanecerá este martes bajo aviso rojo entre las 13.00 y las 21.00 horas, el máximo nivel de alerta previsto por la Aemet ante fenómenos meteorológicos adversos. Este escenario implica un riesgo extremo para la población, especialmente para personas mayores, enfermos crónicos, niños, embarazadas y trabajadores expuestos al sol. Por su parte, las comarcas de Los Pedroches y la Subbética estarán en aviso naranja durante la misma franja horaria debido a las elevadas temperaturas previstas.

Las noches tampoco ofrecen demasiado respiro. Las mínimas volverán a mantenerse por encima de los 20 grados en buena parte de la provincia, prolongando la sensación de agotamiento acumulada tras varios días consecutivos de calor intenso.

Medidas extraordinarias

El Ayuntamiento de Córdoba ya ha puesto en marcha medidas extraordinarias para proteger a la población más vulnerable, entre ellas los refugios climáticos, la cancelación de actividades en las horas centrales del día y el refuerzo de la atención a personas mayores y sin hogar. Además, el episodio de altas temperaturas mantiene activado el riesgo extremo de incendios forestales, -de hecho, ayer se declaró uno nuevo en el paraje de La Coronada de Fuente Obejuna- por lo que se insiste en extremar la precaución en el medio natural

Calor infernal en el primer día de verano

Centrándonos en el pronóstico de hoy, martes 23 de junio, la Aemet espera cielos con intervalos de nubes altas, con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso.

Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 44º, en Lucena entre 22º y 41º, en Pozoblanco entre 21º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 40º.

El miércoles llegará un respiro, aunque seguirá haciendo calor

Después del pico previsto para este martes, la situación comenzará a suavizarse ligeramente durante la jornada del miércoles. La Aemet prevé un descenso generalizado de las temperaturas máximas, que en Córdoba capital bajarán hasta los 39 grados. Además, el nivel de alerta descenderá hasta el aviso amarillo, reflejando una mejora de las condiciones meteorológicas aunque sin abandonar todavía el escenario de calor intenso.

En concreto, la Aemet espera para mañana, 24 de junio, los cielos permanecerán poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas y vientos flojos variables, ocasionalmente moderados del suroeste durante la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 39º, en Lucena entre 19º y 37º, en Pozoblanco entre 21º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 37º.