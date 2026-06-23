Gastronomía
La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
La nueva cerveza tipo lager de 5,5 grados de alcohol busca ofrecer una innovadora forma de disfrutar del sabor del emblemático anís de la destilería
Destilerías Machaquito de Rute ha presentado una nueva propuesta con la que amplía su catálogo. La centenaria firma ruteña ha dado a conocer una cerveza tipo lager elaborada con el toque característico de su emblemático Anís Machaquito extra seco bidestilado.
Durante la presentación, la gerente de la empresa, Julia Reyes, ha explicado que esta iniciativa nace con el objetivo de ofrecer “una nueva forma de disfrutar del sabor” de la destilería. Según ha indicado, el proyecto parte de uno de los productos más representativos de la casa, el anís extra seco bidestilado, para crear una cerveza que mantiene “la excelencia, la calidad y la tradición” que han caracterizado a la marca a lo largo de su historia.
La nueva referencia se presenta como una cerveza tipo lager de 5,5 grados de alcohol, elaborada con el equilibrio necesario para incorporar el aroma y la personalidad del anís sin perder la esencia cervecera. El resultado, según la compañía, es una bebida refrescante, aromática y con un marcado carácter.
"Diente de perro", la combinación de anís y cerveza que gustó en el siglo XX
Con este lanzamiento, Destilerías Machaquito recupera una combinación conocida popularmente como “diente de perro”, una mezcla de cerveza y anís que gozó de gran popularidad a mediados del siglo XX y que formó parte de los ambientes más bohemios y transgresores de la época, consumida por artistas como Ava Gardner o Pablo Picasso. “Así que no hemos creado nada; solo hemos querido rescatar una historia, embotellarla y etiquetarla”, afirmó Julia Reyes.
Al acto de presentación asistió también el alcalde de Rute, David Ruiz, quien puso en valor la importancia de este lanzamiento para la localidad. El regidor manifestó “el orgullo que significa tener una cerveza propia de Rute de la mano de Anís Machaquito” y destacó el peso, la trayectoria y la capacidad de innovación de una marca que forma parte de la identidad empresarial y cultural del municipio.
Con esta nueva cerveza, Destilerías Machaquito refuerza su apuesta por la innovación sin renunciar a sus raíces, recuperando una tradición histórica y adaptándola a los gustos actuales del mercado.
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