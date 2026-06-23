El Ayuntamiento de Lucena solicita a la UCO la devolución de 20.000 euros por el convenio de la Cueva del Ángel

El convenio bienal suscrito entre el Ayuntamiento de Lucena y la Universidad de Córdoba, asentado en el desarrollo de investigaciones en la Cueva del Ángel, expiró al término de marzo de 2025 sin reportar los objetivos previamente diseñados. El gobierno municipal, una vez superados los correspondientes períodos de alegaciones, propone este miércoles al Pleno solicitar a la institución académica la devolución de 20.000 euros.

El presupuesto global, en las dos anualidades, comportaba 80.000 euros, cantidad asumida equitativamente por el Consistorio y la UCO. Finalmente, desde el área municipal de Intervención han concluido que 40.0000 euros permanecen "sin justificar", según traslada la edil de Patrimonio, Charo Valverde. En consecuencia, la administración municipal exige a la Universidad de Córdoba restituir el 50% de este montante.

Dos años sin avances en la exploración del yacimiento

Entre diferentes "hitos" sin acreditar, Valverde, atendiendo al informe del arqueólogo municipal, alude al desarrollo de jornadas de formación, aparte de otros compromisos técnicos. La edil popular expresa que "después de muchos requerimientos y darles muchos plazos", definitivamente "no es posible darle el visto bueno" a la documentación presentada por el departamento de Prehistoria de la UCO.

Con todo ello, Valverde admite "cierta decepción y cierta pena" por estos dos años sin avances rotundos en la exploración del yacimiento arqueológico, reconociendo que "no es agradable para nadie" cursar este expediente de devolución por algo que "no ha salido bien". Para la edil, es una sucesión constante de "mala fortuna" con la gestión de este recurso patrimonial de indudable repercusión.