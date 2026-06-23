Detenido el presunto autor del violento atraco a un estanquero en Baena

Baena vivió el pasado domingo una de esas tardes que dejan huella en un pueblo. La tranquilidad habitual de una jornada marcada por el calor y por el partido de España en el Mundial de fútbol se vio rota por un violento atraco en un conocido estanco de la localidad, cuyo propietario resultó herido por arma blanca tras enfrentarse al asaltante y negarse a entregarle el dinero.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18.30 horas, en un momento en el que las calles registraban escasa afluencia de personas. Según la información recabada, un individuo se acercó al establecimiento con el rostro cubierto con una camiseta y vistiendo manga larga. Una vez en el interior, exigió al dueño la recaudación, pero este se negó a entregársela.

Herido en el brazo, el tórax y una pierna

Fue entonces cuando el atracador sacó un cuchillo y comenzó a agredir al estanquero. La víctima trató de protegerse como pudo, llegando incluso a utilizar un cojín para frenar el ataque, aunque no logró evitar resultar herido. El agresor le asestó varias cuchilladas, alcanzándole en un brazo, en el tórax y en una pierna, antes de salir huyendo del lugar.

Exterior del estanco de la calle Rosales de Baena, donde ocurrieron los hechos. / Google Maps

La gravedad de lo ocurrido provocó una rápida movilización de los cuerpos de seguridad. Hasta el estanco se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que en un primer momento atendieron al herido y, a continuación, iniciaron la búsqueda del autor de los hechos. El propietario del establecimiento fue trasladado al hospital Infanta Margarita de Cabra para ser examinado de las lesiones sufridas, aunque recibió el alta voluntaria durante la noche del domingo.

El agresor fue detenido este lunes

La investigación permitió localizar y detener al presunto agresor en la mañana del lunes. Este martes, a las 10.00 horas, ha pasado a disposición judicial.

Se da además la circunstancia de que el detenido ya habría actuado días antes en la zona. La pasada semana, presuntamente, intentó robar a un repartidor de pizza, en un episodio que ya había despertado preocupación entre algunos vecinos.

La agresión ha causado una fuerte conmoción en Baena, no solo por la violencia empleada, sino también por tratarse de un establecimiento muy conocido y con una larga trayectoria en la localidad. Este medio ha podido hablar con una familiar del propietario, que ha relatado el impacto que supuso lo ocurrido para su entorno más cercano y ha agradecido las numerosas muestras de apoyo recibidas desde el primer momento.

No es el primer atraco, pero sí el más violento

Fuentes cercanas han señalado que el establecimiento había sufrido en el pasado algún intento de robo, pero nunca una agresión de tal magnitud contra su propietario. Ese hecho ha contribuido a aumentar la sensación de estupor entre quienes conocen al dueño del estanco y frecuentan habitualmente un negocio que forma parte desde hace años de la vida cotidiana de Baena.

La rápida detención del presunto autor ha aliviado parcialmente la inquietud inicial, aunque la imagen de la violencia desatada en pleno centro de la localidad ha dejado una honda impresión en el municipio.