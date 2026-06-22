Villa del Río rechaza las pantallas acústicas de la autovía A-4

El grupo municipal Unide de Villa del Río, en una acción conjunta con el Partido Popular, con el que gobierno en el Ayuntamiento, ha presentado una moción en el pleno para manifestar el rechazo institucional a las pantallas acústicas que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está instalando en la autovía A-4 a su paso por esta localidad del Alto Guadalquivir.

La iniciativa denuncia un "agravio comparativo" respecto a municipios vecinos como Pedro Abad, donde —argumentan— se ha optado por soluciones mucho menos agresivas que respetan la visibilidad del entorno. "En cambio, en Villa del Río se están instalando paneles que ocultan completamente la imagen del pueblo", critica el alcalde y portavoz de Unide, Jesús Morales.

Desde la formación municipalista subrayan que esta obra no ha sido solicitada ni consensuada con el Ayuntamiento, los vecinos ni los colectivos locales. A su juicio, el proyecto genera un "severo impacto visual y económico" que "no responde a las verdaderas prioridades del municipio".

Riesgo para las emergencias e infraestructuras olvidadas

Entre los argumentos más críticos de la moción destaca el impacto colateral en la seguridad: la instalación de estas estructuras ya ha obligado a modificar el punto habitual de aterrizaje del helicóptero de emergencias sanitarias, debido al riesgo que suponen los paneles para las maniobras aéreas en la zona.

Asimismo, el Ayuntamiento insta al Ministerio a reorientar la inversión pública hacia demandas históricas y urgentes de la localidad. En concreto, reclaman la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Cañetejo, una infraestructura vital para evitar las recurrentes inundaciones que asuelan a viviendas, empresas, explotaciones agrícolas y accesos del municipio.

Con esta ofensiva plenaria, Unide y el PP exigen que Villa del Río sea escuchado por la Administración central para garantizar que las inversiones respondan a las necesidades reales de los ciudadanos.