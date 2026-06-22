La urbanización Pedro Garfias de Cabra gana un nuevo espacio público renovado en el entorno del bloque 9

La petición trasladada por los vecinos de la urbanización Pedro Garfias de Cabra para dar continuidad a la línea urbanística y estética aplicada en los accesos al barrio ha propiciado una nueva actuación de mejora en sus espacios públicos. La intervención, ejecutada a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), se ha desarrollado en el entorno del bloque 9 y ha permitido transformar una zona que presentaba un importante estado de deterioro.

El alcalde, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, ha visitado la actuación ya finalizada, que ha supuesto una inversión de 87.859 euros financiada conjuntamente por el Ayuntamiento de Cabra, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

Una demanda planteada por los vecinos tras una remodelación anterior

Según explicó el regidor, la obra responde a una demanda planteada por los propios vecinos tras la remodelación realizada anteriormente en el acceso a la urbanización desde el parque de La Tejera con fondos europeos. Aquella actuación permitió mejorar la conexión del barrio con el resto de la ciudad mediante la creación de nuevas zonas verdes, equipamientos y espacios de convivencia. A partir de entonces, los vecinos trasladaron al Ayuntamiento la conveniencia de extender esa misma estética y modelo urbanístico al interior de la barriada, especialmente a las plazas y espacios comunes situados junto a los bloques residenciales.

La urbanización Pedro Garfias de Cabra. / José Moreno

La intervención desarrollada junto al bloque 9 ha permitido recuperar un espacio público que presentaba acerados deteriorados y diversos problemas de accesibilidad y seguridad para los residentes. Los trabajos han incluido la renovación de pavimentos, la mejora de los accesos a las viviendas, la corrección de pendientes, la adecuación de la evacuación de aguas pluviales, la instalación de nuevo mobiliario urbano, la plantación de arbolado y el refuerzo de la iluminación.

Una misma línea estética

Priego destacó que la actuación mantiene la línea estética aplicada en otras plazas de la urbanización que ya habían sido objeto de mejoras en años anteriores, combinando distintos materiales de pavimentación para dotar al entorno de una imagen homogénea.

El alcalde señaló que esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de distribución de inversiones por todos los barrios de la ciudad y recordó las actuaciones desarrolladas en Pedro Garfias durante los últimos años para corregir deficiencias históricas en sus espacios públicos. En este sentido, subrayó la voluntad del Ayuntamiento de continuar atendiendo las demandas vecinales y avanzar de forma progresiva en la mejora de aquellos espacios urbanos que requieren renovación.

Además de la transformación urbana del entorno, la actuación ha generado un total de 315 jornales durante su ejecución, reforzando el papel del PFEA como herramienta de creación de empleo y mejora de infraestructuras municipales.