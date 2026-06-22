Priego se prepara frente a las lluvias intensas con un nuevo plan para modernizar su red de saneamiento.

El Ayuntamiento de Priego dispone ya de un Plan Integral de Gestión de los Sistemas de Saneamiento, con el que dará respuesta a las nuevas exigencias normativas en materia de gestión de aguas residuales y pluviales, que requieren un conocimiento más preciso del comportamiento de las redes urbanas, especialmente durante episodios de lluvia intensa.

Se trata de un documento estratégico cuyo principal objetivo es disponer de una herramienta de planificación que facilite la toma de decisiones y contribuya a minimizar el impacto que los desbordamientos de la red puedan tener sobre el medio receptor.

Para ello, el Plan analiza el estado actual del sistema de saneamiento de Priego, evaluando su capacidad hidráulica ante distintos escenarios de lluvia e identificando los puntos de desbordamiento existentes. Igualmente, establece una serie de medidas técnicas, operativas y preventivas destinadas a mejorar progresivamente el funcionamiento de la red.

Sistemas de monitorización y evaluación continua

Para ello, se abordan de forma integral todos los elementos que forman parte del sistema de saneamiento municipal, incluyendo colectores, estaciones de bombeo, aliviaderos, sumideros y puntos de vertido. Además, incorpora una programación temporal de actuaciones que permitirá priorizar las inversiones y las mejoras necesarias en función de las necesidades detectadas.

Entre las principales líneas de trabajo previstas destacan la mejora del conocimiento de la red mediante sistemas de monitorización y control, la evaluación continua de los puntos más sensibles, la optimización de la gestión de las aguas pluviales y residuales y la reducción de los impactos asociados a episodios de precipitaciones intensas.

El objetivo es una dar una mejor respuesta a la ciudadanía

La finalidad última de este plan es avanzar hacia una gestión más eficiente, sostenible y ambientalmente compatible del sistema de saneamiento, mejorando la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos y facilitando la protección de los cauces y del entorno natural.

El Plan Integral de Gestión de los Sistemas de Saneamiento forma parte de los seis planes estratégicos elaborados dentro del proyecto Red Neuronal Hídrica de Priego de Córdoba, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU.