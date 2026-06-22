Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España vence a Arabia SaudíRefugios climáticosNoche Blanca del FlamencoMotorista fallecidoOla de calorPaco PeñaFotografías Guerra CivilCórdoba CFCrónica de la semanaNúremberg y CórdobaPlaya La BreñaChupe MálagaAntonio RanchalDani Martín en conciertoBegoña Gómez
instagramlinkedin

El tiempo

La ola de calor aprieta en Córdoba: aviso naranja, 41 grados y un martes que puede ser aún más sofocante

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia

La ola de calor aprieta en Córdoba.

La ola de calor aprieta en Córdoba. / Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Tomás Moreno

Córdoba

El verano acaba de echar a andar, pero en Córdoba lleva días demostrando de lo que es capaz. La provincia afronta este lunes una nueva jornada marcada por el calor extremo, con los termómetros instalados por encima de los 40 grados en buena parte de la Campiña y con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) manteniendo activo el aviso naranja por altas temperaturas. El episodio cálido no da tregua y todo apunta a que todavía no ha alcanzado su punto más intenso.

Riesgo importante durante las horas más calurosas

La Campiña cordobesa permanecerá este lunes bajo aviso naranja entre las 13.00 y las 20.00, una situación que implica un riesgo importante para la población, especialmente para personas mayores, enfermos crónicos, trabajadores al aire libre y colectivos vulnerables. Durante esa misma franja horaria, la Sierra y Los Pedroches y la Subbética estarán en aviso amarillo por temperaturas elevadas.

Las autoridades insisten en extremar las precauciones, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y mantener una hidratación constante. El calor acumulado de los últimos días también seguirá dejando noches difíciles para el descanso, con mínimas claramente por encima de los 20 grados en numerosos puntos de la provincia.

El Ayuntamiento de Córdoba ha tomado medidas al respecto y mantiene abiertas distintas dependencias municipales como refugios climáticos. La medida se ha aplicado igualmente en municipios como Lucena. Además, esta situación lleva a la provincia a situarse en riesgo extremo de incendios.

Calor infernal en el primer día de verano

Centrándonos en el pronóstico de hoy, lunes 22 de junio, la Aemet espera cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Además, avisa de polvo en suspensión, un ingrediente habitual en los episodios de calor persistente, y temperaturas con pocos cambios. Tendremos vientos flojos variables, con intervalos moderados del sur por la tarde.

Predicción el tiempo para la semana en Córdoba.

Predicción el tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 41º, en Lucena entre 22º y 39º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 38º.

Un martes con más calor y avisos ampliados

Lejos de remitir, la situación podría agravarse. Mañana martes, 23 de junio, la Aemet prevé cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Continuará el polvo en suspensión y las temperaturas con máximas en ascenso. Los vientos serán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur. Además, el aviso naranja se extenderá a las tres zonas meteorológicas de la provincia —Campiña, Sierra y Pedroches y Subbética— durante el mismo tramo horario de la tarde.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 42º, en Lucena entre 22º y 39º, en Pozoblanco entre 21º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 40º.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
  2. La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota
  3. El pueblo ‘más bonito’ de Córdoba se suma a la noche más romántica del año: miles de velas y un beso colectivo a medianoche
  4. Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
  5. Adiós a la fonda de Posadas
  6. Siete pueblos de Córdoba perfectos para una escapada rural y perderse por la cara más verde de la provincia
  7. La Breña se reivindica como remedio cordobés contra el calor: «Este sitio está a 30 minutos y es un lujo»
  8. Medios aéreos y terrestres del Infoca intervienen en un incendio forestal en Almodóvar del Río

La ola de calor aprieta en Córdoba: aviso naranja, 41 grados y un martes que puede ser aún más sofocante

La ola de calor aprieta en Córdoba: aviso naranja, 41 grados y un martes que puede ser aún más sofocante

El Gobierno de España considera «inviable» el dragado del pantano de Cordobilla en Puente Genil

Muere un motorista en un accidente de tráfico en Hornachuelos

Muere un motorista en un accidente de tráfico en Hornachuelos

Una escultura rinde homenaje a Al-Gafequi en Belalcázar, su localidad natal

La comunidad educativa del colegio Al-Yussana de Lucena realiza una actividad de difusión del medio natural

Pedro Abad Martínez ha sido elegido ‘Victoreño del Año’

Pedro Abad Martínez ha sido elegido ‘Victoreño del Año’

Concluye ‘Despega 25’, iniciativa desarrollada por la Diputación de Córdoba y UGT para el manejo de drones

Concluye ‘Despega 25’, iniciativa desarrollada por la Diputación de Córdoba y UGT para el manejo de drones

Por qué los habitantes de este pueblo de Córdoba son conocidos como 'pipiolos', uno de los apodos más curiosos de la provincia

Por qué los habitantes de este pueblo de Córdoba son conocidos como 'pipiolos', uno de los apodos más curiosos de la provincia
Tracking Pixel Contents