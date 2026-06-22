La ola de calor aprieta en Córdoba: aviso naranja, 41 grados y un martes que puede ser aún más sofocante

El verano acaba de echar a andar, pero en Córdoba lleva días demostrando de lo que es capaz. La provincia afronta este lunes una nueva jornada marcada por el calor extremo, con los termómetros instalados por encima de los 40 grados en buena parte de la Campiña y con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) manteniendo activo el aviso naranja por altas temperaturas. El episodio cálido no da tregua y todo apunta a que todavía no ha alcanzado su punto más intenso.

Riesgo importante durante las horas más calurosas

La Campiña cordobesa permanecerá este lunes bajo aviso naranja entre las 13.00 y las 20.00, una situación que implica un riesgo importante para la población, especialmente para personas mayores, enfermos crónicos, trabajadores al aire libre y colectivos vulnerables. Durante esa misma franja horaria, la Sierra y Los Pedroches y la Subbética estarán en aviso amarillo por temperaturas elevadas.

Las autoridades insisten en extremar las precauciones, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y mantener una hidratación constante. El calor acumulado de los últimos días también seguirá dejando noches difíciles para el descanso, con mínimas claramente por encima de los 20 grados en numerosos puntos de la provincia.

El Ayuntamiento de Córdoba ha tomado medidas al respecto y mantiene abiertas distintas dependencias municipales como refugios climáticos. La medida se ha aplicado igualmente en municipios como Lucena. Además, esta situación lleva a la provincia a situarse en riesgo extremo de incendios.

Calor infernal en el primer día de verano

Centrándonos en el pronóstico de hoy, lunes 22 de junio, la Aemet espera cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Además, avisa de polvo en suspensión, un ingrediente habitual en los episodios de calor persistente, y temperaturas con pocos cambios. Tendremos vientos flojos variables, con intervalos moderados del sur por la tarde.

Predicción el tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 41º, en Lucena entre 22º y 39º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 38º.

Un martes con más calor y avisos ampliados

Lejos de remitir, la situación podría agravarse. Mañana martes, 23 de junio, la Aemet prevé cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Continuará el polvo en suspensión y las temperaturas con máximas en ascenso. Los vientos serán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur. Además, el aviso naranja se extenderá a las tres zonas meteorológicas de la provincia —Campiña, Sierra y Pedroches y Subbética— durante el mismo tramo horario de la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 42º, en Lucena entre 22º y 39º, en Pozoblanco entre 21º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 40º.