Luz verde para salvar la torre más amenazada de Torreparedones: Patrimonio autoriza una intervención clave

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba ha dado un paso decisivo para garantizar la conservación de uno de los grandes tesoros patrimoniales de la provincia. El organismo, presidido por el delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, ha emitido un informe favorable al proyecto de restauración de la muralla y estabilización de la torre norte del castillo de Torreparedones, situado entre los términos municipales de Baena y Castro del Río.

La intervención resulta especialmente relevante debido al estado de conservación de la estructura. La torre norte, que supera los seis metros de altura, permanece actualmente apuntalada mediante una estructura provisional para evitar riesgos, por lo que las obras previstas son fundamentales para impedir un posible colapso y asegurar la preservación del conjunto monumental.

Investigación arqueológica antes de la restauración

El proyecto contempla una primera fase de investigación arqueológica que permitirá conocer con mayor precisión la configuración original del recinto defensivo. Para ello se llevarán a cabo diversos sondeos previos destinados a determinar las alineaciones de la muralla norte, una estructura que podría haber funcionado históricamente como contrafuerte de la torre.

Posteriormente se acometerán trabajos de consolidación de la cimentación y de los alzados mediante técnicas especializadas. Entre las actuaciones previstas figuran la mejora del terreno con inyecciones armadas de cemento, tratamientos de limpieza y preconsolidación, así como la aplicación de morteros de cal natural para reforzar los paramentos existentes.

Además, se procederá al sellado de las coronaciones de los muros para protegerlos frente a la acción del agua de lluvia, respetando en todo momento el perfil irregular original de la construcción. Una vez finalizadas estas labores, se retirará la estructura metálica provisional y se adecuarán los pavimentos para proteger los niveles arqueológicos existentes.

Condiciones para proteger la autenticidad del monumento

El informe favorable emitido por la comisión incluye varias condiciones técnicas destinadas a garantizar el respeto al valor histórico del enclave. Entre ellas figura la obligación de obtener autorización expresa para las actividades arqueológicas preventivas y para el control de los movimientos de tierra durante las perforaciones necesarias para la cimentación.

Asimismo, la comisión recuerda que cualquier elemento de reconstrucción o adición indispensable para asegurar la estabilidad del castillo deberá ser perfectamente identificable, evitando imitaciones que puedan confundirse con la fábrica original. También recomienda prescindir de determinadas resinas acrílicas para evitar alteraciones cromáticas y asegurar la correcta permeabilidad de los materiales históricos.

La autorización permitirá ahora al Ayuntamiento de Baena impulsar unas obras consideradas estratégicas para la conservación de uno de los principales referentes patrimoniales y turísticos de la campiña cordobesa.

Un enclave clave de la historia de Córdoba

El yacimiento arqueológico de Torreparedones está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con las categorías de Zona Arqueológica y Monumento desde 2007. Situado a 579 metros sobre el nivel del mar, ocupa una posición privilegiada desde la que domina buena parte de la campiña cordobesa.

El castillo que ha llegado hasta nuestros días fue construido a mediados del siglo XIII, aunque se levanta sobre los restos de una importante ciudad íbero-romana que convirtió este enclave en uno de los centros históricos más relevantes del sur peninsular.

Durante los últimos años se han desarrollado distintas actuaciones de recuperación en el recinto. Entre 2009 y 2013 se restauró la torre del Homenaje y parte del recinto occidental; en 2019 se rehabilitaron espacios interiores del sector oriental y, entre 2021 y 2023, se ejecutaron trabajos para recuperar las murallas orientales. La nueva intervención permitirá seguir avanzando en la protección y puesta en valor de uno de los conjuntos arqueológicos más emblemáticos de la provincia.