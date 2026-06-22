La Junta inicia su proyecto de rehabilitación de la barriada Francisco Quevedo de Puente Genil

La Consejería de Fomento, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha iniciado las obras de rehabilitación de la barriada Francisco de Quevedo de Puente Genil, con un presupuesto de adjudicación de más de un millón y medio de euros (1.559.009). Esta actuación abarca diversas intervenciones en ocho edificios, con un total de 90 viviendas públicas de la Junta de Andalucía, así como la reurbanización de los espacios públicos del entorno.

La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha destacado que “el inicio de estas obras supone un paso más en el compromiso del Gobierno andaluz con la conservación del parque público de viviendas, pero, sobre todo, para la mejora de calidad de vida de estas 90 familias”. “Trabajamos para que tengan hogares más confortables, eficientes y adaptados a las necesidades actuales, impulsando a su vez la regeneración del barrio con la recuperación de espacios de convivencia y crear un entorno más accesible”,

La rehabilitación de la barriada Francisco de Quevedo constituye una Operación de Importancia Estratégica financiada con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027. Las obras que ejecuta la empresa Lambda 360 cuentan con un plazo estimado de ejecución de diez meses. Está prevista la rehabilitación de ocho edificios plurifamiliares situados entre la avenida de la Guardia Civil y la calle Fray Luis de León, integrados por viviendas de dos a cuatro dormitorios, entre las que se incluyen dos adaptadas para personas con movilidad reducida.

Barriada Francisco Quevedo de Puente Genil durante una intervención. / CÓRDOBA

Las obras contemplan diversas intervenciones para mejorar la eficiencia energética, la conservación y la accesibilidad de estos inmuebles. Entre las principales actuaciones destaca la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) para reforzar el comportamiento energético y reducir el consumo de energía de las viviendas. Asimismo, se acometerán mejoras en las cubiertas mediante la sustitución de elementos deteriorados, la renovación de canalones y bajantes y el aislamiento de los forjados.

Lo que prevé la intervención en la barriada

El proyecto contempla además la sustitución de carpinterías por nuevas ventanas con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, la renovación de la red de saneamiento horizontal y diversas actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de conservación de los inmuebles.

La intervención incluye también la mejora integral de las zonas comunes, con actuaciones en portales, iluminación, instalaciones eléctricas, porteros automáticos y elementos de seguridad, además de la eliminación de barreras arquitectónicas mediante la construcción de rampas que facilitarán la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

Las obras se completarán con la renovación de los espacios libres situados junto a los edificios, mediante nuevos pavimentos, mobiliario urbano y zonas de estancia que favorecerán la convivencia vecinal y el disfrute de estos espacios por parte de los residentes.