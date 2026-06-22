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El Infoca combate dos incendios forestales en Fuente Obejuna y en Cardeña

Efectivos del Plan Infoca trabajan desde medios aéreos y terrestres para sofocar dos incendios forestales declarados en la zona norte de Córdoba.

Columnas de humo del incendio de Fuente Obejuna.

Columnas de humo del incendio de Fuente Obejuna. / Plan Infoca

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Efectivos del Plan Infoca trabajan a esta hora para hacer frente a dos nuevos incendios forestales declarados en la zona norte de la provincia de Córdoba, concretamente en los términos municipales de Fuente Obejuna y Cardeña.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía 112, el primero de ellos, el de Cardeña, se ha originado en torno a las 13.15 horas junto a la carretera N-420 y en él interviene un vehículo, dada su escasa entidad.

Apenas media hora después se ha originado otro, esta vez en las inmediaciones de la aldea de La Coronada, en Fuente Obejuna. En este trabajan cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un autobomba, dos aviones de carga en tierra, un helicóptero semipesado y uno ligero.

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El fuego es visible desde la carretera N-432.

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