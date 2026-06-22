El Hospital de Montilla se acredita para el implante de tejidos osteotendinosos.

El Hospital de Montilla ha puesto en marcha el implante de tejidos osteotendinosos. En el ámbito de la traumatología, esta actividad permite disponer de injertos óseos y tendinosos procedentes del Banco de Tejidos de Córdoba, de forma inmediata, para abordar cirugías de alta complejidad. Entre estas intervenciones se encuentran las reconstrucciones de ligamentos, la reparación de lesiones de cartílago o las cirugías de revisión y rescate de prótesis articulares.

El beneficio principal para los pacientes radica en una intervención significativamente menos agresiva. Al contar con tejido alogénico (de donante) totalmente compatible, se evita la necesidad de extraer hueso o tendones del propio cuerpo de la persona operada. Esta circunstancia no solo reduce sustancialmente el tiempo en el quirófano y el número de incisiones, sino que también minimiza el dolor postoperatorio y acelera el proceso de rehabilitación.

Asimismo, la implantación de este procedimiento en el área permite una gran versatilidad técnica, ofreciendo soluciones personalizadas para grandes defectos óseos que, de otro modo, serían muy difíciles de reparar, garantizando en todo momento los máximos estándares de seguridad biológica y esterilidad bajo el estricto control de la sanidad pública.

Integración en la Red Autonómica de Tejidos

Esta nueva capacidad asistencial se enmarca en la sólida red de tejidos de la Red de Centros Autorizados para la Extracción y/o Implante de Órganos y/o Tejidos en Andalucía. En este sentido, cabe destacar que el Hospital Infanta Margarita, centro también del AGS Sur de Córdoba, se encuentra autorizado para el implante de tejido óseo y osteotendinoso dentro de esta red autonómica, lo que asegura una coordinación perfecta, trazabilidad y calidad asistencial en toda la cadena de donación y trasplante en la comarca, bajo los más altos estándares exigidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

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A este respecto, el doctor Jesús Manuel Méndez, facultativo especialista en cirugía ortopédica y traumatología, ha destacado que "esta innovación nos permite ofrecer una cirugía reconstructiva más eficiente, segura y humana, optimizando los tiempos de respuesta y devolviendo la movilidad y la calidad de vida a los pacientes de una manera mucho más confortable. Ha sido un proceso que supone una revolución para el servicio de traumatología y, en especial, para las personas que atendemos".