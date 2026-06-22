La Diputación de Córdoba recibe a los ganadores del 11º Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia

El Palacio de la Merced ha acogido el acto de entrega de premios del undécimo Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia, iniciativa que, de la mano del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba, “nos permite rendir homenaje a quienes con su esfuerzo, dedicación y cariño infinito hacen posible que esta tradición tan nuestra se mantenga en el tiempo”.

De este modo se ha expresado el máximo responsable de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado por la responsable de Turismo, Narci Ruiz, ha sido el encargado de presidir este encuentro, “con el que ponemos en valor un espacio que representa una manera de vivir, que permite la convivencia y que es sinónimo de hospitalidad”.

Entrega de premios del Concurso Provincial de Patios / A.J. GONZÁLEZ

Según Fuentes, “los patios son punto de reunión de familias y vecinos, son el alma de las casas que, antaño compartidas, se abren al público de manera desinteresada por unos vecinos y vecinas sin cuya dedicación sería imposible conservarlos. De ahí que sea una responsabilidad cuidar quienes cuidan de los patios y poner el énfasis en las personas que hacen que estos espacios sean un referente a nivel internacional”.

Los patios, un refuerzo para el turismo junto a los castillos

Desde la Diputación, ha continuado, “hemos definido el turismo con dos grandes palancas de desarrollo y siendo una de ellas nuestros patios que, junto a los castillos, vienen a dar respuesta a las demandas de un turista que busca experiencias".

“Con los patios y nuestras fortalezas hemos estado en las ferias de Berlín y Londres, presentando vivencias experienciales que se completan a la perfección con el mundo del vino y del aceite. En definitiva, ramas de un libro de estilo turístico que viene a agrandar la proyección internacional de Córdoba”, ha remarcado Fuentes. El presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que “seguiremos apoyando esta propuesta convencidos de que proteger estos patios es proteger una parte esencial de la identidad de nuestra tierra, de nuestra cultura, de una sabiduría compartida a través de generaciones”.

Un salto de calidad en los premiados

Por su parte, la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, ha puesto el acento en “el salto de calidad de los espacios presentados a concurso, lo que ha dificultado la tarea de nuestro jurado”.

Ruiz ha insistido en que “nuestros patios, rincones y rejas se han convertido en un producto turístico clave para el desarrollo de nuestros pueblos y gancho para dar a conocer el enorme patrimonio de la provincia”.

“Esta edición ha contado con la participación de 65 espacios (26 patios, 18 rincones y 21 rejas) repartidos en 25 localidades, cinco más que el año pasado, un dato que evidencia el crecimiento de este Concurso y que nos permite entrever que aún cuenta con un enorme recorrido para el futuro”, ha concluido Ruiz.

Premiados

En la categoría de Patio Cordobés, los premios han sido para los espacios ubicados en las calles Francisco Salto 48, de Rute (1º); Francisco Botello 16 de Pedroche (2º); El Cerro, 6 Céspedes, de Hornachuelos (3º); San Bartolomé 64, Espejo (4º), Cuerpo de Cristo 9, de Palma del Río (5º) y Garibaldi 48, Peñarroya-Pueblonuevo (6º). Hay una mención especial que ha recaído en el patio Empresaria Teresa Córdoba, s/n. de Rute.

En la modalidad de Rincones Típicos, los galardonados, del primero al sexto premiado, son los espacios de las calles Santa María (escalera del Castillo), de Belmez; Subida del Rosario s/n de Luque; Travesía s/n de Villanueva del Rey; Patio de las Comedias, 2 Iznájar; Juanita La Larga de Doña Mencía; y Pozo Fuente, de Cañete de las Torres.

Por último, en la categoría de Rejas y Balcones, los premios, del primero al sexto, han sido para los espacios de la calle Jazmines 7, de Priego de Córdoba; Olivo 5, 1º piso, de Hornachuelos; Pelayo 15 de Villanueva de Córdoba; Puerta de la Villa 50, de Fernán Núñez; La Antigua 5, de Iznájar; y Real 19, de Priego de Córdoba.

Patio de Rute ganador de la edición del concurso de la Diputación de este año. / Manuel Padilla

Con respecto a los premios, el importe total es de 9.050 euros, 4.900 para la modalidad de Patios, 2.400 para Rincones y 1.750 para Rejas y Balcones, además de los mil euros para la Mención Especial.

Los criterios de valoración que ha tenido en cuenta el jurado para la selección han sido el estado de conservación, mantenimiento y presentación del patio, rincón, reja y de los lugares de exposición al público, las condiciones de mantenimiento de las plantas y sus macetas, el número de plantas y macetas que ha de estar en relación a las dimensiones y estructura del espacio participante y la adecuación y decoración con elementos del patio típico cordobés.