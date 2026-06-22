El cine de verano llega a Lucena con acceso libre y palomitas gratis

La segunda edición del programa de Cine de Verano en Lucena eleva el número de espacios públicos en la cartelera, afianzando la pretensión municipal de extender esta alternativa estival de ocio a múltiples sectores de la localidad.

Con acceso gratuito y reparto de palomitas sin coste a los asistentes, comienza este 25 de junio en el Paseo del Coso con la película Padre no hay más que uno 5. La agenda diseñada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento anuncia una proyección cada jueves, hasta el 3 de septiembre, desde las 22.00 horas. En total, el aforo consta de unas 300 sillas al aire libre.

Las temáticas de elegidas, en las 15 jornadas, priorizan títulos para un público familiar, procurando “acercar la cultura audiovisual” a todos los emplazamientos, significó el concejal de Cultura, Francisco Barbancho.

Otras ubicaciones

Este formato visitará localizaciones, entre otras, como el Llanete de Santiago, el Llano de las Tinajerías, el Paseo de Rojas, el Parque Europa, los Jardines de las Letras o la plaza de Santa Teresa. Igualmente, a petición de las delegaciones de alcaldía, acontecerán tres sesiones en Las Navas del Selpillar y una en Jauja.

La normativa impide elegir filmes estrenados hace menos de un año. Entre las producciones seleccionadas, aparecen Pitufos, Lilo y Stich, Garfield: La película, Sonic 3 o El Casoplón.

Este ciclo finalizará el jueves 3 de septiembre, con la comedia española Sin cobertura, en la previa de la Feria del Valle, trasladándose al patio exterior del Auditorio Municipal.