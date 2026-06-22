La alcaldesa de Baena se compromete a impedir cualquier planta de biometano que genere molestias a la población

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha asegurado este lunes que, mientras sea alcaldesa, "no se instalará en Baena ninguna industria molesta" y ha convocado a todos los grupos políticos para impulsar una declaración institucional conjunta en contra de la instalación de la planta de biometano prevista o de cualquier otra que pretenda llegar al término municipal.

En una comparecencia en el Ayuntamiento, Serrano ha anunciado una hoja de ruta política, urbanística y jurídica para frenar la instalación de "cualquier planta de biometano o industria molesta en el término municipal", dejando clara la postura del equipo de gobierno y reclamando unidad a toda la Corporación municipal en defensa del interés general de Baena y Albendín.

La alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento ha actuado "con absoluta seriedad, pasos firmes y estricta legalidad" desde que se conoció el interés de varios promotores por implantar una planta de tratamiento y producción de biometano en el municipio. Ha subrayado que el Consistorio no ha actuado "ni con populismo ni con sobreactuaciones", sino con el único objetivo de defender "lo mejor para Baena".

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, durante la comparecencia sobre la planta de biometano. / Juan Carlos Roldán

Ha lanzado además un mensaje contundente al afirmar que, mientras ostente la Alcaldía, ejercerá "todas las competencias" que le atribuye la legislación vigente para impedir la instalación de una industria que genere molestias a la población. "No voy a permitir que nadie manipule, malinterprete o mienta sobre la postura de este Ayuntamiento y de esta alcaldesa", ha señalado.

Llamamiento a la unidad de toda la Corporación

En este contexto, María Jesús Serrano ha anunciado la convocatoria de una junta de portavoces para este martes a las 17.00 horas con el objetivo de proponer a todos los grupos políticos la aprobación de una moción conjunta en forma de declaración institucional. Según ha explicado, esa iniciativa pretende convertirse en una "hoja de ruta única" para blindar el interés general del municipio frente a este tipo de proyectos.

La propuesta que la alcaldesa llevará a los grupos municipales incluirá, entre otros puntos, el rechazo absoluto y unánime del Pleno a la instalación de cualquier planta de biometano o industria que genere malos olores, molestias o impacto sanitario; la petición formal a la Junta de Andalucía para que suspenda cautelarmente la tramitación ambiental de todos los proyectos de biogás en la provincia de Córdoba hasta que exista una normativa sectorial clara que establezca distancias mínimas reales respecto a los núcleos de población, y el compromiso de aprobar por urgencia el futuro Plan Especial para la implantación de energías renovables en suelo rústico en el término municipal de Baena.

Ese planeamiento, según ha precisado Serrano, permitirá suspender licencias con plena garantía jurídica una vez se apruebe inicialmente, reforzando así la capacidad del Ayuntamiento para frenar nuevas implantaciones de este tipo.

La alcaldesa niega cualquier autorización municipal al proyecto

Durante su comparecencia, la alcaldesa ha querido aclarar de forma detallada la cronología administrativa del expediente para desmentir, según ha dicho, "manipulaciones" y "mentiras" sobre la actuación del Ayuntamiento.

"El informe de compatibilidad no supone ni una licencia, ni una autorización, ni una recalificación de suelo" María Jesús Serrano — Alcaldesa

Serrano ha explicado que en octubre de 2024 la empresa Oleícola El Tejar presentó públicamente una propuesta vinculada a la sustitución de la tecnología actual de sus instalaciones por otra con la que, según trasladó entonces la empresa, se pretendía acabar con los humos y molestias existentes en sus plantas. A raíz de aquella presentación, la mercantil solicitó al Ayuntamiento un informe de compatibilidad urbanística, un trámite que, según ha recalcado la alcaldesa, "no supone ni una licencia, ni una autorización, ni una recalificación de suelo".

Posteriormente, los promotores presentaron en el Ayuntamiento el correspondiente proyecto de actuación, figura exigida para implantar una actividad industrial en suelo rústico. No obstante, Serrano ha subrayado que dicho proyecto no ha sido aprobado, sino que sus plazos quedaron suspendidos de manera inmediata hasta que la Junta de Andalucía emita la preceptiva autorización ambiental integrada y el informe de incidencia territorial.

Alegaciones presentadas y denegación de una licencia de obras

La alcaldesa ha explicado que, una vez que el expediente se hizo público en la administración autonómica, el Ayuntamiento ha presentado ya sus alegaciones en contra, a pesar de que el plazo para hacerlo finaliza el próximo 7 de julio. Según ha indicado, el Consistorio no comparte las condiciones del proyecto ahora tramitado, que difieren de lo expuesto por la empresa en la presentación realizada en 2024.

Asimismo, Serrano ha informado de que el Ayuntamiento no tiene en este momento ningún trámite pendiente vinculado a la autorización del proyecto, ya que el procedimiento está actualmente en manos de la Junta. La única actuación reciente relacionada con esta iniciativa, ha precisado, ha sido la solicitud de una licencia de obras para la tubería de conexión con el gasoducto, petición que ha sido denegada por el Ayuntamiento "utilizando los mecanismos legales y basándonos en la normativa", con lo que, según ha defendido, se ha vuelto a paralizar el avance del proyecto.

María Jesús Serrano ha defendido que el Ayuntamiento trabajará de la mano del sector olivarero para buscar soluciones sostenibles al tratamiento de los subproductos del olivar, pero ha advertido de que ese objetivo no puede servir para justificar la instalación de nuevas industrias molestas en Baena.

Rechazo a una consulta popular y respaldo a la movilización ciudadana

La alcaldesa también se ha referido a la posibilidad de promover una consulta popular sobre este asunto, una opción que ha rechazado por considerarla "ineficaz" en el momento actual. Serrano ha argumentado que un referéndum requeriría autorización previa del Gobierno de la Nación, no tendría carácter vinculante y podría retrasar la respuesta institucional mientras los plazos ambientales continúan avanzando en la Junta de Andalucía.

La comparecencia ha concluido con un mensaje de respaldo a la movilización social que se ha generado en el municipio en contra del proyecto. La alcaldesa ha mostrado su respeto y apoyo a las protestas vecinales y ha animado a la ciudadanía a seguir defendiendo su tierra, aunque ha pedido que no se dejen "manipular" ni "utilizar" por intereses ajenos al bienestar de Baena.