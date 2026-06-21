Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noche Blanca del FlamencoGuía de la Noche BlancaPaco PeñaDani Martín en conciertoFotografías Guerra CivilCrónica de la semanaAscenso del MálagaPlaya La BreñaIncendio AlmodóvarAitanaOposiciones EducaciónVuelos CórdobaLa previa de BergesFichajes CCFBegoña GómezEscapada rural
instagramlinkedin

La Victoria | Feria de San Juan

Pedro Abad Martínez ha sido elegido ‘Victoreño del Año’

A sus 93 años, el «agraciado» homenajeado dedicó 35 años a la función pública local

Pedro Abad Martínez, flanqueado por el alcalde, José Abad, y el anterior victoreño Antonio Maestre.

Pedro Abad Martínez, flanqueado por el alcalde, José Abad, y el anterior victoreño Antonio Maestre. / Casavi

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rafael Castro

Rafael Castro

La Victoria

En el prólogo de la Feria de San Juan, de La Victoria, que dará comienzo el próximo miércoles, ha vivido al mediodía de este domingo, en la Casa de la Cultura del municipio cordobés una nueva edición de los Victoreños del Año, en la que este año ha recibido este preciado reconocimiento Pedro Abad Martínez, que recibió el testigo del anterior victoreño, Antonio Maestre Maestre.

El Victoreño del Año 2026 fue propuesto por la hermandad de Nuestro Padre Jesús, defendido como una persona preocupada por sus vecinos, no solo durante los años en los que trabajaba a disposición de ellos sino a lo largo de toda su vida.

Su nuera Mercedes ha tenido unas palabras hacia el Victoreño del Año, «por la grandeza de su corazón, donde siempre encontré en él respeto, cariño y una sincera voluntad de hacerme sentir parte de la familia».

Eternamente feliz

El homenajeado ha manifestado sentirse «agraciado y eternamente feliz» por este homenaje, que lo recibe a sus 93 años de edad, «ya que he nacido, vivido y crecido en este pueblo, donde he formado mi familia, mi vida y mis recuerdos, y durante 35 años he sido funcionario del Ayuntamiento», haciendo al mismo tiempo mención al legado que deja con sus hijos, nietos y bisnietos, «quienes me llenan de alegría todos los días». También ha tenido palabras para los que «están por venir».

Entrega de las bandas a los galanes y reinas de las fiestas de La Victoria.

Entrega de las bandas a los galanes y reinas de las fiestas de La Victoria. / Casavi

Previamente al máximo galardón que se conmemora en esta cita anual del pórtico de la feria de La Victoria, se hizo entrega de las bandas a los galanes y reinas de las fiestas, que son Francisco Alcántara Ruz y Marina Toledano Álvarez, en la categoría infantil, y Víctor López Monzón y Paula Córdoba Rojas, en la categoría de adultos.

Noticias relacionadas

Mejores expedientes académicos vitorianos.

Mejores expedientes académicos vitorianos. / Casavi

A continuación, se entregaron los galardones a los mejores expedientes académicos, siendo reconocidos Diana Infantes Alcaide (mejor expediente de la ESO); Alfonso Ángel Castro Gálvez, Lucía Rubio Prieto y Cristina Jurado Alcántara, que han obtenido una nota media de 10 en Bachillerato, «cuyo esfuerzo supone un motivo de orgullo para sus familias, profesores y la comunidad educativa», resaltó la concejala Inmaculada Jiménez, que fue la que condujo el acto, abrió la gala haciendo un repaso por el programa de feria y lo cerró anunciando una actuación flamenca denominada Pasión Flamenca que puso el broche de oro. Tanto el alcalde, José Abad, como los concejales María José Rodríguez y Juan Francisco Campos entregaron diferentes galardones.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
  2. La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota
  3. El pueblo ‘más bonito’ de Córdoba se suma a la noche más romántica del año: miles de velas y un beso colectivo a medianoche
  4. Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
  5. Adiós a la fonda de Posadas
  6. Siete pueblos de Córdoba perfectos para una escapada rural y perderse por la cara más verde de la provincia
  7. La Breña se reivindica como remedio cordobés contra el calor: «Este sitio está a 30 minutos y es un lujo»
  8. Medios aéreos y terrestres del Infoca intervienen en un incendio forestal en Almodóvar del Río

Pedro Abad Martínez ha sido elegido ‘Victoreño del Año’

Pedro Abad Martínez ha sido elegido ‘Victoreño del Año’

Concluye ‘Despega 25’, iniciativa desarrollada por la Diputación de Córdoba y UGT para el manejo de drones

Concluye ‘Despega 25’, iniciativa desarrollada por la Diputación de Córdoba y UGT para el manejo de drones

Por qué los habitantes de este pueblo de Córdoba son conocidos como 'pipiolos', uno de los apodos más curiosos de la provincia

Por qué los habitantes de este pueblo de Córdoba son conocidos como 'pipiolos', uno de los apodos más curiosos de la provincia

Aviso de la Aemet: Córdoba empieza el verano con alerta naranja por ola de calor, máximas de más de 40º y lo peor por llegar

Aviso de la Aemet: Córdoba empieza el verano con alerta naranja por ola de calor, máximas de más de 40º y lo peor por llegar

Memoria en blanco y negro de la Guerra Civil en Córdoba

Memoria en blanco y negro de la Guerra Civil en Córdoba

Cabra programa un ciclo de talleres gratuitos para mejorar la búsqueda de empleo y las competencias digitales

Cabra programa un ciclo de talleres gratuitos para mejorar la búsqueda de empleo y las competencias digitales

Ecoracimo 2026 reúne en Montilla más de 200 referencias de vinos y vinagres ecológicos

Ecoracimo 2026 reúne en Montilla más de 200 referencias de vinos y vinagres ecológicos

Priego vive romería muy especial en honor a María Santísima de la Cabeza

Priego vive romería muy especial en honor a María Santísima de la Cabeza
Tracking Pixel Contents