Pedro Abad Martínez ha sido elegido ‘Victoreño del Año’

En el prólogo de la Feria de San Juan, de La Victoria, que dará comienzo el próximo miércoles, ha vivido al mediodía de este domingo, en la Casa de la Cultura del municipio cordobés una nueva edición de los Victoreños del Año, en la que este año ha recibido este preciado reconocimiento Pedro Abad Martínez, que recibió el testigo del anterior victoreño, Antonio Maestre Maestre.

El Victoreño del Año 2026 fue propuesto por la hermandad de Nuestro Padre Jesús, defendido como una persona preocupada por sus vecinos, no solo durante los años en los que trabajaba a disposición de ellos sino a lo largo de toda su vida.

Su nuera Mercedes ha tenido unas palabras hacia el Victoreño del Año, «por la grandeza de su corazón, donde siempre encontré en él respeto, cariño y una sincera voluntad de hacerme sentir parte de la familia».

Eternamente feliz

El homenajeado ha manifestado sentirse «agraciado y eternamente feliz» por este homenaje, que lo recibe a sus 93 años de edad, «ya que he nacido, vivido y crecido en este pueblo, donde he formado mi familia, mi vida y mis recuerdos, y durante 35 años he sido funcionario del Ayuntamiento», haciendo al mismo tiempo mención al legado que deja con sus hijos, nietos y bisnietos, «quienes me llenan de alegría todos los días». También ha tenido palabras para los que «están por venir».

Entrega de las bandas a los galanes y reinas de las fiestas de La Victoria. / Casavi

Previamente al máximo galardón que se conmemora en esta cita anual del pórtico de la feria de La Victoria, se hizo entrega de las bandas a los galanes y reinas de las fiestas, que son Francisco Alcántara Ruz y Marina Toledano Álvarez, en la categoría infantil, y Víctor López Monzón y Paula Córdoba Rojas, en la categoría de adultos.

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Mejores expedientes académicos vitorianos. / Casavi

A continuación, se entregaron los galardones a los mejores expedientes académicos, siendo reconocidos Diana Infantes Alcaide (mejor expediente de la ESO); Alfonso Ángel Castro Gálvez, Lucía Rubio Prieto y Cristina Jurado Alcántara, que han obtenido una nota media de 10 en Bachillerato, «cuyo esfuerzo supone un motivo de orgullo para sus familias, profesores y la comunidad educativa», resaltó la concejala Inmaculada Jiménez, que fue la que condujo el acto, abrió la gala haciendo un repaso por el programa de feria y lo cerró anunciando una actuación flamenca denominada Pasión Flamenca que puso el broche de oro. Tanto el alcalde, José Abad, como los concejales María José Rodríguez y Juan Francisco Campos entregaron diferentes galardones.