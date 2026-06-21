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Muere un motorista en un accidente de tráfico en Hornachuelos

El piloto llevaba una moto de gran cilindrada cuando se salió de la vía en la A-3151

Vista panorámica del municipio de Hornachuelos.

Vista panorámica del municipio de Hornachuelos. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este domingo en la A-3151 en el término municipal de Hornachuelos.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el accidente se ha producido a las 11:25 horas en el kilómetro 38 de la citada vía. Según los testigos, que dieron la voz de alerta al 112, una moto de gran cilindrada se salió de la vía quedando el motorista herido inconsciente bajo el quitamiedos.

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