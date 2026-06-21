Memoria en blanco y negro de la Guerra Civil en Córdoba

En las últimas dos décadas, son bastante frecuentes las noticias que informan sobre la aparición de nuevas fotografías de la Guerra Civil española encontradas en algún archivo olvidado. Primicias que ponen de manifiesto el gran interés que el conflicto aún genera entre los españoles y, al mismo tiempo, el escaso material gráfico que ha llegado a nuestros días. Y eso, a pesar de tratarse, hasta ese momento, del enfrentamiento militar más fotografiado de la historia. Sin embargo, el natural paso del tiempo y, sobre todo, la incautación de millares de instantáneas por parte del régimen franquista para utilizarlas en los juicios de la conocida Causa General contra los vencidos, hacen de ellas documentos de enorme valor histórico y con un enorme interés entre el público.

Algo que ha vuelto a ocurrir hace unos días en este noventa aniversario del inicio del conflicto, cuando se ha hecho pública la donación de 145 fotografías originales propiedad de la familia Díaz Lisón al Archivo de la Memoria de la Universidad de Alicante. Se trata de copias de prensa con su pie de foto al dorso distribuidas en su día por las agencias de prensa Keystone y Fulgur.

Ametralladoras antiaéreas gubernamentales en el castillo de Torres Cabrera.

Entre las fotografías recuperadas han aparecido cuatro interesantes instantáneas realizadas en la provincia de Córdoba en agosto y septiembre de 1936. Las copias muestran una vista del castillo de Torres Cabrera, una toma de un nido de ametralladoras republicano en las cercanías de Villafranca, una imagen de la llegada a El Carpio del comandante republicano Peris y una placa del ayuntamiento de Pozoblanco donde se concentra el pueblo para celebrar la toma de la localidad de Dos Torres por las milicias gubernamentales. A pesar del revuelo en redes y medios de comunicación, son fotografías muy conocidas por los especialistas, ya que todas ellas fueron publicadas en distintos periódicos de la época y se pueden consultar en las hemerotecas digitales. E incluso de varias de ellas se conserva alguna copia en archivos nacionales y locales.

Un miliciano maneja una ametralladora en un camión blindado en la localidad de Dos Torres. / Piortiz

Pero lo realmente interesante de estas instantáneas es que forman parte del reportaje más extenso captado en zona republicana de toda la guerra. El trabajo está compuesto por al menos 11 fotografías, obra de los profesionales de la agencia fotográfica Piortiz. Esta fue creada en 1927 en Madrid por los fotógrafos Félix Ortiz Perelló (1885-1956) y José Pío Alonso Bartolomé (Madrid 1884-1937). Una de las oficinas fotoperiodísticas españolas más importantes de la época.

Félix y Pío, además de distribuir sus imágenes a los mejores medios nacionales, eran los corresponsales y distribuidores para España de la citada agencia norteamericana Keystone. Esta difundirá las imágenes cordobesas de la Guerra Civil a medios de comunicación de todo el mundo.

El autor de las instantáneas de la agencia en la provincia de Córdoba aún no se ha podido identificar. Pero el reportaje lo pudieron realizar tanto Pío como Félix o incluso el hijo de este, Daniel Ortiz Miguel.

Los vecinos de Pozoblanco, a las puertas del Ayuntamiento, tras conocer la victoria en la toma de Dos Torres. / Piortiz

Una importante difusión

El impacto de sus reportajes cordobeses en los medios de comunicación es enorme y obtienen una gran difusión en los diarios nacionales entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de 1936: ABC, Crónica, Estampa, La Libertad, Mundo Gráfico, La Voz o La Vanguardia. Una cobertura que se multiplica internacionalmente al ser distribuidas por las agencias ACME, Planet News o Universal. Pero su presencia en los frentes cordobeses fue aún más amplia que lo que muestran las cuatro instantáneas aparecidas, ya que además de las localidades mencionadas, también hay que sumar las tomas de los enfrentamientos en las plazas de Alcaracejos, Cerro Muriano o Dos Torres. Por lo que no sería descabellado barajar la opción de que la agencia desplazara a más de un fotoperiodista a la provincia. Sus imágenes son de una enorme calidad técnica y estética, donde inciden en esa visión de la guerra combativa y optimista de las milicias republicanas que se pretendía transmitir desde los medios gubernamentales.

El pueblo de Alcaracejos se echa a la calle tras la toma de la localidad. / Piortiz

Respecto a la agencia Keystone, fue una empresa fotográfica nacida en 1892 en Pensilvania y especializada en imágenes en 3D con un catálogo de miles de vistas de todo el mundo.

Unos años después de su fundación, distribuyó fotografías de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 y, en 1903, incluía en su catálogo un precioso reportaje monumental de Córdoba. Tras la guerra, la empresa vivió diversos avatares, conservándose en la actualidad solo una pequeña parte de su ingente archivo entre los fondos de la agencia Getty.

Por desgracia, el puñado de imágenes cordobesas que conocemos de la agencia Piortiz, es solo una pequeña muestra del reportaje que sus fotoperiodistas captaron en nuestra provincia, ya que su archivo se perdió tras la guerra. Una circunstancia que le ha restado difusión, que no calidad, en comparación con las instantáneas de los célebres Capa y Taro o incluso con los reportajes cordobeses del reportero sevillano Serrano.

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De tarde en tarde, aparece alguna copia suelta como las de la agencia Keystone en subastas o ventas por Internet a precios nada asequibles. Ojalá algún día publiquemos la gran noticia de que su archivo ha aparecido en alguna maleta olvidada.