Patrimonio
Una escultura rinde homenaje a Al-Gafequi en Belalcázar, su localidad natal
Fue un insigne oculista andalusí en el siglo XII y referente académico en el mundo árabe
La localidad de Belalcázar ha rendido homenaje a uno de sus personajes históricos más relevantes, dedicando una escultura a Mohamed Ibn Qassoum Ibn Aslam «Al-Gafequi», prestigioso médico y referente académico en el mundo árabe gracias a su famoso tratado de oftalmología La guía del oculista, del siglo XII. Desde ayer domingo la escultura luce en las mismas escaleras que dan acceso al Ayuntamiento. El escultor cordobés José Manuel Belmonte es el autor de la obra realizada en bronce y en la que Al-Gafequi sostiene en sus manos su guía del oculista, sobre una base de granito. La iniciativa de la asociación cultural de historia Turdulia fue acogida satisfactoriamente por el Ayuntamiento de Belalcázar que encargó la obra al escultor a finales del pasado año.
En la inauguración estuvo presente el doctor Mustafá El Abbasi, vicepresidente del Ayuntamiento de Tetuán, acompañado por algunos descendientes del homenajeado como el imán Al Gafequi AbdelKader o el empresario Al Gafequi Mohamed.
Un acto que salda una cuenta pendiente con un hijo ilustre y universal
La alcaldesa, Jéssica Jiménez, les dio la bienvenida y mostró el orgullo del Ayuntamiento y de los belalcazareños de saldar la cuenta pendiente con uno de sus hijos más ilustres y universales, a la vez que felicitó a José Manuel Belmonte por su «magnífica obra». Participaron también el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, el párroco fray Jesús del Espino, miembros de Turdulia y numerosos vecinos. Turdulia también rindió homenaje el sábado a otro personaje local como fue fray Miguel de Medina.
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