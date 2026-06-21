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Patrimonio

Una escultura rinde homenaje a Al-Gafequi en Belalcázar, su localidad natal

Fue un insigne oculista andalusí en el siglo XII y referente académico en el mundo árabe

La escultura de bronce en las escaleras de acceso al Ayuntamiento.

La escultura de bronce en las escaleras de acceso al Ayuntamiento. / Antonio Manuel Caballero

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Antonio Manuel Caballero

Belalcázar

La localidad de Belalcázar ha rendido homenaje a uno de sus personajes históricos más relevantes, dedicando una escultura a Mohamed Ibn Qassoum Ibn Aslam «Al-Gafequi», prestigioso médico y referente académico en el mundo árabe gracias a su famoso tratado de oftalmología La guía del oculista, del siglo XII. Desde ayer domingo la escultura luce en las mismas escaleras que dan acceso al Ayuntamiento. El escultor cordobés José Manuel Belmonte es el autor de la obra realizada en bronce y en la que Al-Gafequi sostiene en sus manos su guía del oculista, sobre una base de granito. La iniciativa de la asociación cultural de historia Turdulia fue acogida satisfactoriamente por el Ayuntamiento de Belalcázar que encargó la obra al escultor a finales del pasado año.

En la inauguración estuvo presente el doctor Mustafá El Abbasi, vicepresidente del Ayuntamiento de Tetuán, acompañado por algunos descendientes del homenajeado como el imán Al Gafequi AbdelKader o el empresario Al Gafequi Mohamed.

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