Palma del Río
Concluye ‘Despega 25’, iniciativa desarrollada por la Diputación de Córdoba y UGT para el manejo de drones
Salvador Fuentes hizo entrega entrega de los certificados acreditativos del Curso Oficial de Piloto de Drones en categoría abierta, específica nacional y específica europea
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta el municipio de Palma del Río para hacer entrega de los certificados acreditativos del Curso Oficial de Piloto de Drones en categoría abierta (A1/A3, A2), categoría específica nacional (STS-ES01 y STS-ES02) y categoría específica europea, iniciativa impulsada por la Diputación de Córdoba y UGT en el marco del proyecto Estrategia para la Conectividad y el Empleo Despega 25.
Colaboración institucional
Durante su intervención, Fuentes ha hecho referencia a la importancia de la colaboración institucional “en el desarrollo de iniciativas que como esta nos permiten dar respuesta a una demanda creciente de profesionales especializados, generando oportunidades de empleo de calidad”.
Despega 25, ha continuado, “es además una apuesta por la innovación, proporcionando a los participantes una especialización que también se centra en la inspección técnica mediante termografía aérea e inteligencia artificial aplicada. Hablamos así de profesionales capaces de trabajar en la inspección de plantas solares, en el mantenimiento de infraestructuras, en la logística avanzada o en agricultura de precisión”.
“Pero esta iniciativa se engloba en una estrategia mucho más amplia que la Diputación viene desarrollando para impulsar el empleo y fortalecer los sectores que están transformando nuestra economía. La industria y la logística están viviendo uno de los momentos más importantes de las últimas décadas”, ha apostillado Fuentes.
FP Dual
El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en “el papel fundamental que está jugando, en este nuevo contexto, la Formación Profesional Dual, una apuesta en la que venimos trabajando a través del Plan Director de Innovación Tecnológica Dual”.
Según Fuentes, “lo hemos hecho con el Centro de FP Dual de Dos Torres, donde hemos invertido cerca de 130.000 euros para adaptar unas instalaciones que hoy permiten impartir formación especializada en soldadura y calderería, pero también lo hacemos colaborando con decenas de empresas y centros educativos para adaptar la formación a las necesidades de la industria, la logística y el sector de la defensa”.
“La provincia de Córdoba necesita dotar de oportunidades a su talento más joven y hacerlo a través de la formación y de la generación de iniciativas y propuestas que contribuyan a hacer de nuestro territorio un espacio de futuro, algo en lo que, sin duda, redunda este curso de manejo de drones que culmina”, ha concluido Fuentes.
- La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
- La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota
- El pueblo ‘más bonito’ de Córdoba se suma a la noche más romántica del año: miles de velas y un beso colectivo a medianoche
- Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
- Adiós a la fonda de Posadas
- Siete pueblos de Córdoba perfectos para una escapada rural y perderse por la cara más verde de la provincia
- La Breña se reivindica como remedio cordobés contra el calor: «Este sitio está a 30 minutos y es un lujo»
- Medios aéreos y terrestres del Infoca intervienen en un incendio forestal en Almodóvar del Río