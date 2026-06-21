Concluye ‘Despega 25’, iniciativa desarrollada por la Diputación de Córdoba y UGT para el manejo de drones

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta el municipio de Palma del Río para hacer entrega de los certificados acreditativos del Curso Oficial de Piloto de Drones en categoría abierta (A1/A3, A2), categoría específica nacional (STS-ES01 y STS-ES02) y categoría específica europea, iniciativa impulsada por la Diputación de Córdoba y UGT en el marco del proyecto Estrategia para la Conectividad y el Empleo Despega 25.

Colaboración institucional

Durante su intervención, Fuentes ha hecho referencia a la importancia de la colaboración institucional “en el desarrollo de iniciativas que como esta nos permiten dar respuesta a una demanda creciente de profesionales especializados, generando oportunidades de empleo de calidad”.

Salvador Fuentes, junto a la alcaldesa de Palma del Río, durante la entrega de diplomas. / CÓRDOBA

Despega 25, ha continuado, “es además una apuesta por la innovación, proporcionando a los participantes una especialización que también se centra en la inspección técnica mediante termografía aérea e inteligencia artificial aplicada. Hablamos así de profesionales capaces de trabajar en la inspección de plantas solares, en el mantenimiento de infraestructuras, en la logística avanzada o en agricultura de precisión”.

“Pero esta iniciativa se engloba en una estrategia mucho más amplia que la Diputación viene desarrollando para impulsar el empleo y fortalecer los sectores que están transformando nuestra economía. La industria y la logística están viviendo uno de los momentos más importantes de las últimas décadas”, ha apostillado Fuentes.

FP Dual

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en “el papel fundamental que está jugando, en este nuevo contexto, la Formación Profesional Dual, una apuesta en la que venimos trabajando a través del Plan Director de Innovación Tecnológica Dual”.

Fuentes, durante el acto de entrega de diplomas de la iniciativa 'Despega 25' en Palma del Río. / CÓRDOBA

Según Fuentes, “lo hemos hecho con el Centro de FP Dual de Dos Torres, donde hemos invertido cerca de 130.000 euros para adaptar unas instalaciones que hoy permiten impartir formación especializada en soldadura y calderería, pero también lo hacemos colaborando con decenas de empresas y centros educativos para adaptar la formación a las necesidades de la industria, la logística y el sector de la defensa”.

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“La provincia de Córdoba necesita dotar de oportunidades a su talento más joven y hacerlo a través de la formación y de la generación de iniciativas y propuestas que contribuyan a hacer de nuestro territorio un espacio de futuro, algo en lo que, sin duda, redunda este curso de manejo de drones que culmina”, ha concluido Fuentes.