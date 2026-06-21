La asimilación de hábitos saludables mediante los estímulos hacia rutinas activas y la interrelación entre los diferentes centros educativos de la localidad argumentan el proyecto transversal Siente la Subbética, vive tus calles, patentado desde el CEIP Al-Yussana de Lucena.

Un proyecto coordinado por los docentes Ernesto Rogel y Fernando Ginés, con varias dimensiones y enlazado con el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde el propio colegio, han transmitido que esta iniciativa, extendida a varios tramos de enseñanza, comporta «un hito fundamental» porque aúna la promoción de la salud, la movilidad activa y el acercamiento al patrimonio natural y urbano de Lucena. La directora, Azahara García, incide, sobre todo, en la pretensión lograda de «abrir las puertas» del conjunto de recintos educativos a través de itinerarios a pie, «uniendo» el ámbito divulgativo y las bondades físicas.

Dos ejes principales de las Guías Sostenibles con Lugares con Encanto

La presentación oficial de las Guías Sostenibles con Lugares con Encanto diferencia dos ejes principales en este plan complementario al currículo académico. Los alumnos de 5º de Primaria del Al-Yussana han compartido unos trazados hacia la totalidad de los colegios, del núcleo principal de las aldeas. Cada recorrido ha sido descrito, evaluando distancias y otras características particulares, en una selección de diapositivas, y los escolares han conocido el interior y las peculiaridades de otros centros, así como exposiciones dedicadas a mujeres relevantes y huertos ecológicos. Otra de las acciones ha sido denominada Biodiversidad por la Subbética. Consiste en la composición de senderos interpretativos y dinámicos trenzados entre la flora y la fauna, priorizando el respeto al medio natural y revelando especies exclusivas del territorio, por ejemplo, los flamencos en zonas de lagunas.

La comunidad educativa del colegio Al-Yussana de Lucena realiza una actividad de difusión del medio natural. / Manuel González

Campañas de sensibilización con carteles

Igualmente, los alumnos de Infantil han materializado campañas de sensibilización, traducidas en carteles de concienciación y mensajes comprometidos, como Cepos y Trampas Nunca Más o Cuidar Nuestro Planeta, así como expediciones realizadas a espacios didácticos como Iberfauna, acercándose a animales en proceso de recuperación por «malas prácticas humanas».

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La comunidad educativa del colegio Al-Yussana de Lucena realiza una actividad de difusión del medio natural. / CÓRDOBA

Durante este mes de junio, en una de las dependencias comunes del colegio Al-Yussana, junto a la entrada principal, ha sido distribuido una exposición integrada por estampas de aves y ejemplares de animales captadas en emplazamientos del ecosistema de la Subbética.