Cabra programa un ciclo de talleres gratuitos para mejorar la búsqueda de empleo y las competencias digitales

El Ayuntamiento de Cabra ha puesto en marcha un nuevo ciclo de talleres gratuitos de empleabilidad, dirigido a personas en búsqueda activa de trabajo o que quieran reorientar su perfil profesional hacia nuevas oportunidades laborales, según ha explicado la delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Cabra, Enca Priego.

Los talleres se desarrollarán a través de la Unidad de Orientación Laboral del Área de Políticas Sociales, en colaboración con CCOO Córdoba dentro del programa Destino Empleo y con la financiación de la Diputación de Córdoba.

El ciclo estará compuesto por cuatro talleres prácticos, de carácter presencial, que se impartirán en el Centro de Servicios Sociales de Cabra, en horario de 10.00 a 12.00 horas. Aunque cada sesión es independiente, la organización recomienda completar el itinerario completo por su enfoque integral.

El primer taller, previsto para el 25 de junio, lleva por título Transforma tu potencial en oportunidades y se centrará en el autoconocimiento y la construcción de una marca personal sólida. El 2 de julio será el turno de Elaboración de currículum profesional, orientado a mejorar la presentación de competencias, experiencia y logros.

La tercera sesión, Rompe el guion, se celebrará el 9 de julio y estará dedicada a la preparación de entrevistas de trabajo, con el objetivo de reforzar la seguridad y la capacidad comunicativa de los participantes. El ciclo se cerrará el 18 de julio con Encuentra empleo en la era digital, centrado en el uso de portales de empleo y herramientas online.

Las plazas son limitadas y la inscripción se realizará mediante el código QR habilitado en los carteles informativos de la actividad.

La importancia de la marca personal, la correcta presentación de la trayectoria profesional

Desde el Consistorio se insiste en que esta formación responde a la necesidad de "acompañar a las personas en un proceso de búsqueda de empleo que exige cada vez más competencias personales, comunicativas y digitales, facilitando además la identificación de fortalezas y la mejora de la proyección profesional".

La delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Cabra, Enca Priego, subraya que el objetivo es ofrecer una formación “práctica y adaptada” a las demandas actuales del mercado laboral, en la que cobran especial relevancia aspectos como la marca personal, la correcta presentación de la trayectoria profesional, el manejo de herramientas digitales y la preparación de entrevistas de trabajo.

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“El empleo y su búsqueda activa constituyen uno de los ámbitos que más preocupa y ocupa a este Ayuntamiento”, señala la concejal, quien añade que desde el Área de Políticas Sociales “se continúa trabajando para poner a disposición de la ciudadanía recursos, orientación y oportunidades que faciliten la incorporación al mercado laboral y contribuyan al desarrollo profesional de los vecinos y vecinas de Cabra”.