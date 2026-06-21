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Aviso de la Aemet: Córdoba empieza el verano con alerta naranja por ola de calor, máximas de más de 40º y lo peor está por llegar

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia

Ola de calor en Córdoba.

Ola de calor en Córdoba. / CÓRDOBA

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Tomás Moreno

Córdoba

Aunque los aires acondicionados lleven ya semanas desempolvados y a pleno rendimiento y el calor esté ya más que asentado en Córdoba hoy es cuando empieza oficialmente el verano, según la meteorología. La nueva estación llega esta temporada pisando fuerte y la provincia se adentra en ella con una intensa ola de calor por delante, máximas de más de 40 grados y con aviso naranja por altas temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Córdoba no ha podido esperar al solsticio y registró ayer una máxima de 40,6 grados en el Aeropuerto en una jornada que ya estaba marcada como infernal con aviso especial de la Aemet. Montoro vuelve a coronarse como uno de los rincones más calorosos del país y ayer, con una máxima de 41,4º registró la segunda temperatura más alta de España. La mínima, tropical un día más, no ha bajado de 20 grados esta noche en la capital.

Peligro importante en las horas centrales

Pese a estos registros, lo peor está por llegar. La Aemet ha explicado que el aumento de temperaturas será aún más significativo en el día de hoy. El organismo estatal ha avanzado que "se espera un nivel de peligro importante en las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas" durante el trascurso de la ola de calor que se extenderá, mínimo, hasta el miércoles 24 de junio.

En concreto, la Campiña cordobesa, zona en la que está incluida la capital, se encuentra hoy en aviso naranja por calor, es decir, existe un peligro importante al exponerse al sol en las horas centrales. El resto de la provincia se mantiene en nivel amarillo (peligro bajo).

El Ayuntamiento de Córdoba ha tomado medidas al respecto y mantiene abiertas distintas dependencias municipales como refugios climáticos. La medida se ha aplicado igualmente en municipios como Lucena. Esta situación lleva a la provincia a situarse en riesgo extremo de incendios.

Calor infernal en el primer día de verano

Centrándonos en el pronóstico de hoy, domingo, la Aemet espera cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de suroeste.

Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 41º, en Lucena entre 21º y 39º, en Pozoblanco entre 21º y 408º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 38º.

El tiempo este lunes

Mañana lunes, 22 de junio, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del sur por la tarde.

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Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 41º, en Lucena entre 22º y 39º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 38º.

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