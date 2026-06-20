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Operación Ferrarius

Siete detenidos en Granada por estafar a una empresa ganadera en Córdoba

Los detenidos, todos de la misma familia, compraron más de un centenar de tramos de vallado metálico que no pagaron

Agentes de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil. / CÓRDOBA

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Efe

Granada

La Guardia Civil ha detenido en Granada a siete personas, todos de la misma familia, acusados de estafar material ganadero a una empresa de Córdoba a la que compraron más de un centenar de tramos de vallado metálico que no pagaron.

Estafa y falsedad documental

Según ha informado este cuerpo armado, los arrestados tienen entre 20 y 50 años, pertenecen a la misma familia y se enfrentan a cargos por un delito de estafa, además de atribuirse a cuatro de ellos un delito de falsedad documental.

La operación Ferrarius, centrada en la compra fraudulenta de material ganadero, ha permitido las detenciones después de que el dueño de una empresa de Córdoba denunciase los hechos el pasado mes de mayo.

Un equipo Roca asumió la investigación después de que la víctima denunciase que vendió 114 tramos de vallado metálico (cancillas) de diferentes medidas para ganado ovino y equino, y una docena de comederos, que el comprador pagó con una cuenta sin fondos antes de desaparecer.

Las pesquisas condujeron hasta una finca en Órgiva, en la Alpujarra granadina, donde los agentes localizaron todo el material estafado, que ha sido recuperado.

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Después de localizar a un primer implicado, la instrucción de los hechos ha permitido poner a disposición judicial a otros seis familiares. 

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