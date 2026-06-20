Priego de Córdoba vive romería muy especial en honor a María Santísima de la Cabeza

Pese a las altas temperaturas previstas para la jornada de este sábado, han sido muchos los fieles y devotos que han acompañado a María Santísima de la Cabeza en su romería hasta la ermita de Sierra Cristina de Priego de Córdoba, que este año ha alcanzado su quincuagésima edición.

Pregón de Pregones

Precisamente, la excepcionalidad de cumplir medio siglo desde la primera vez que se celebró, ha hecho que la programación de este año tenga varias novedades, entre ellas el denominado Pregón de Pregonesque se celebraba el pasado sábado, y la salida de la imagen en horario matinal, en contra de lo que era habitual en los últimos años cuando lo hacía en horario vespertino.

Bendición del monolito conmemorativo del 50 aniversario de la romería. / RAFA COBO

Esta importante novedad ha provocado que el acompañamiento de romeros haya sido considerablemente mayor, especialmente durante el discurrir de la comitiva por el casco urbano de Priego, donde manteniendo una tradición ha tenido lugar la tradicional ofrenda floral de la Corporación municipal en la plaza de la Constitución, así como la visita de la Virgen a los ancianos de la residencia San Juan de Dios.

Subida a la Sierra Cristina

Posteriormente y tras ocupar su carreta tirada por bueyes, ha iniciado la subida a la ermita de Sierra Cristina, con otra importante novedad, ya que hasta bien entrada la tarde la imagen ha permanecido en la aldea de La Concepción, donde a su llegada, sobre las 13.10 horas, se procedía a la bendición de un monolito conmemorativo del 50 aniversario de la romería en la confluencia de la carretera de Priego con la que conduce a Sierra Cristina. Posteriormente tenía lugar una Eucaristía a la que seguía una comida de convivencia entre peregrinos, devotos y romeros.

A las 19:30 horas se retomará el camino, estando prevista la llegada a la ermita de Sierra Cristina a primeras horas de la noche.

Este domingo, las actividades darán comienzo a las 11.30 horas con la carrera de cintas a caballo, a la que seguirá a las 12.00 la santa misa de romeros y la entrega de premios del concurso de poesía. Tras el almuerzo y el sesteo, a las 19.00 horas está previsto el inicio del regreso a Priego.