Medios aéreos y terrestres del Infoca intervienen en un incendio forestal en Almodóvar del Río

Medios aéreos y terrestres del Infoca intervienen, desde primera hora de la tarde de este sábado, en un incendio forestal declarado en Almodóvar del Río.

Según ha publicado el Infoca en sus redes sociales, el fuego se ha declarado a las 13.20 horas en el paraje de Villalobillos, una zona situada al norte del mencionado municipio y al este del pantano de La Breña.

En la zona trabajan dos helicópteros semipesados y uno pesado, dos aviones de carga en tierra, uno de coordinación, cinco grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, dos brigadas de refuerzo, un agente de medio ambiente y dos camiones autobombonas.

Cabe recordar que en junio del año pasado este mismo paraje sufrió un incendio, que logró ser estabilizado y posteriormente extinguido rápidamente por el Infoca.