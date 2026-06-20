Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelos CórdobaColegio de ArquitectosNoche Blanca del FlamencoGuía de la Noche BlancaManuel TorralboFichaje CCFHombres GMuerte en Cruz de JuárezOla de calorErmita de la AuroraOposiciones EducaciónPelea en un kebabCines de verano
instagramlinkedin

Sucesos

Medios aéreos y terrestres del Infoca intervienen en un incendio forestal en Almodóvar del Río

El fuego se ha declarado a primera hora de la tarde en el paraje de Villalobillos

Incendio forestal en el paraje de Villalobillos de Almodóvar.

Incendio forestal en el paraje de Villalobillos de Almodóvar. / Infoca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Medios aéreos y terrestres del Infoca intervienen, desde primera hora de la tarde de este sábado, en un incendio forestal declarado en Almodóvar del Río.

Según ha publicado el Infoca en sus redes sociales, el fuego se ha declarado a las 13.20 horas en el paraje de Villalobillos, una zona situada al norte del mencionado municipio y al este del pantano de La Breña.

En la zona trabajan dos helicópteros semipesados y uno pesado, dos aviones de carga en tierra, uno de coordinación, cinco grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, dos brigadas de refuerzo, un agente de medio ambiente y dos camiones autobombonas.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que en junio del año pasado este mismo paraje sufrió un incendio, que logró ser estabilizado y posteriormente extinguido rápidamente por el Infoca.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Codimar pone la primera piedra de su nueva sede junto a la A-318 en Puente Genil, que estará plenamente operativa en 2029
  2. La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
  3. La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota
  4. El pueblo ‘más bonito’ de Córdoba se suma a la noche más romántica del año: miles de velas y un beso colectivo a medianoche
  5. Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
  6. Adiós a la fonda de Posadas
  7. Una oportunidad para orientar el futuro: camino al mundo laboral desde La Carlota
  8. Herido un hombre de 84 años al ser embestido por una vaca en una finca de Hinojosa del Duque

Siete detenidos en Granada por estafar a una empresa ganadera en Córdoba

Siete detenidos en Granada por estafar a una empresa ganadera en Córdoba

La Diputación de Córdoba busca alcanzar el sello de reconocimiento de reducción de la huella de carbono

La Diputación de Córdoba busca alcanzar el sello de reconocimiento de reducción de la huella de carbono

Lucena afronta la primera ola de calor con el protocolo por altas temperaturas activo

Lucena afronta la primera ola de calor con el protocolo por altas temperaturas activo

Siete pueblos de Córdoba perfectos para una escapada rural y perderse por la cara más verde de la provincia

Siete pueblos de Córdoba perfectos para una escapada rural y perderse por la cara más verde de la provincia

La Aemet eleva a naranja el riesgo por calor en Córdoba con máximas infernales en el horizonte y un aviso de ola de calor

La Aemet eleva a naranja el riesgo por calor en Córdoba con máximas infernales en el horizonte y un aviso de ola de calor

Niña Pastori abre en Cabra su nueva gira 'Color Fania'

Niña Pastori abre en Cabra su nueva gira 'Color Fania'

Reconocidas figuras del flamenco se darán cita el 4 de julio en la 33ª Bellota Flamenca de El Viso

La Diputación de Córdoba destina 250.000 euros a impulsar participación ciudadana, voluntariado y consumo responsable

Tracking Pixel Contents