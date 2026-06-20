Sucesos
Medios aéreos y terrestres del Infoca intervienen en un incendio forestal en Almodóvar del Río
El fuego se ha declarado a primera hora de la tarde en el paraje de Villalobillos
Medios aéreos y terrestres del Infoca intervienen, desde primera hora de la tarde de este sábado, en un incendio forestal declarado en Almodóvar del Río.
Según ha publicado el Infoca en sus redes sociales, el fuego se ha declarado a las 13.20 horas en el paraje de Villalobillos, una zona situada al norte del mencionado municipio y al este del pantano de La Breña.
En la zona trabajan dos helicópteros semipesados y uno pesado, dos aviones de carga en tierra, uno de coordinación, cinco grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, dos brigadas de refuerzo, un agente de medio ambiente y dos camiones autobombonas.
Cabe recordar que en junio del año pasado este mismo paraje sufrió un incendio, que logró ser estabilizado y posteriormente extinguido rápidamente por el Infoca.
- Codimar pone la primera piedra de su nueva sede junto a la A-318 en Puente Genil, que estará plenamente operativa en 2029
- La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
- La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota
- El pueblo ‘más bonito’ de Córdoba se suma a la noche más romántica del año: miles de velas y un beso colectivo a medianoche
- Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
- Adiós a la fonda de Posadas
- Una oportunidad para orientar el futuro: camino al mundo laboral desde La Carlota
- Herido un hombre de 84 años al ser embestido por una vaca en una finca de Hinojosa del Duque