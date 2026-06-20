Lucena afronta la primera ola de calor con el protocolo por altas temperaturas activo

El Ayuntamiento de Lucena afronta la llegada del verano y el primer episodio de alerta por calor, anunciado por la Aemet para este fin de semana, con el protocolo local de coordinación frente a los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud activo. El dispositivo, integrado en el Plan Andaluz de Prevención contra los Efectos del Exceso de Temperaturas 2026 y en funcionamiento desde el pasado mes de mayo, permanecerá operativo de forma flexible hasta el próximo 30 de septiembre.

Actuación coordinada

El protocolo establece una actuación coordinada entre Servicios Sociales, los centros de salud, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local y la empresa adjudicataria del servicio municipal de ayuda a domicilio Arquisocial. Entre las medidas previstas se incluyen la identificación y el seguimiento de la población de riesgo, la intensificación de las visitas domiciliarias y los contactos telefónicos, la realización de talleres informativos y el traslado temporal a espacios climatizados cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas.

Mayores en la sombra durante una ola de calor. / Córdoba

La concejala de Servicios Sociales, Irene Aguilera, ha recordado que cada año el plan presta especial atención a las personas mayores de 65 años, sobre todo aquellas que viven solas o presentan movilidad reducida, así como a lactantes, menores, personas con enfermedades crónicas y familias en situación de vulnerabilidad económica o pobreza energética. También incluye el protocolo consejos para personas que toman determinados medicamentos o realizan actividades físicas y laborales con exposición prolongada al calor.

Grupos de población en riesgo

La población de riesgo se clasifica en tres grupos en función de factores como la edad, las patologías, la medicación, la situación sociofamiliar y las condiciones de la vivienda. El seguimiento se lleva a cabo a través de los servicios sanitarios y de Salud Responde, que podrá activar las actuaciones necesarias en función de los niveles de alerta establecidos: verde, amarillo, naranja y rojo.

El Ayuntamiento de Lucena recomienda evitar las horas centrales del día. / Manuel González

Desde el Ayuntamiento de Lucena se recuerda la importancia de mantener las viviendas frescas, hidratarse de forma constante, evitar la exposición al sol y la actividad física durante las horas centrales del día —especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas— y prestar atención a familiares, vecinos y vecinas de edad avanzada.

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Ante cualquier situación de riesgo o para solicitar información sobre la red de espacios climatizados, la ciudadanía puede contactar con Servicios Sociales en el teléfono 957513044. También están disponibles el teléfono de Salud Responde, 955545060, la aplicación móvil Salud Responde y el portal autonómico Verano y Salud Andalucía, donde se ofrecen recomendaciones para prevenir los efectos de las altas temperaturas.