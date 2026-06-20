Los bomberos del Consorcio Provincial rescatan a una familia de siete personas, con dos bebés, del incendio de Almodóvar del Río

Un dispositivo de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Córdoba ha rescatado este mediodía a una familia de siete miembros, dos de ellos bebés, durante el incendio forestal declarado en la finca Villalobillos, en el término municipal de Almodóvar del Río, según informan fuentes de la institución provincial a este periódico.

El incendio se originó en torno a las 13.20 horas, y en ese momento los bomberos estaban atendiendo otra salida en la barriada de Los Mochos. Sin embargo, cuando observaron la entidad de la columna de humo, se pusieron en contacto con el Cecop del Consorcio. En la sala de emergencias pudieron confirmar que un fuego se había desatado en la finca Villalobillos, por lo que acudieron allí "con urgencia", amplían las mencionadas fuentes. La movilización de cuatro efectivos en dos vehículos hasta la zona del incendio fue inmediata.

Atravesaron rápidamente la zona en llamas para poner a salvo a siete personas

Al llegar a la finca, una patrulla de la Guardia Civil informó a los bomberos de que, justo en la zona hacia la que avanzaba el fuego, había una vivienda ocupada por una familia de siete personas, dos de ellas bebés. Ante esta información, los efectivos atravesaron rápidamente una zona por la que el incendio avanzaba con gran rapidez para llegar hasta la casa y poner a salvo a sus ocupantes. Dos de los bomberos evacuaron a la familia en uno de los vehículos por un camino en dirección contraria al avance de las llamas, hasta ponerlos a salvo.

Un helicóptero trabaja en la extinción de las llamas del incendio declarado en Almodóvar del Río. / CÓRDOBA

Extinción de la lengua de fuego que amenazaba a esta familia

Mientras tanto, el resto de la dotación se dedicó a extinguir varios puntos de fuego que amenazaban la zona de bosque y arbolado. Una vez controlados, los bomberos del Consorcio se coordinaron con el dispositivo del Plan Infoca y Bomberos del Ayuntamiento de Córdoba, también en la zona, trabajando conjuntamente para controlar un frente de incendio de aproximadamente un kilómetro, que finalmente fue extinguido por la dotación con un vehículo rural, aunque el incendio principal sigue estando activo, en grado de "estabilizado".

Una vez finalizadas las labores de los bomberos provinciales, y dado el elevado número de efectivos del Infoca desplegados en la zona, la dotación de la Diputación decidió regresar a su parque base, quedando disponible ante la posibilidad de un nuevo aviso.