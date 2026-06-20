Tiempo libre
El Ayuntamiento de Montilla fomenta los talleres y el ocio saludable
El programa Verano Joven cuenta con el apoyo de la asociación Remonta y de la Casa Joven
Montilla ofrecerá durante los meses estivales una amplia programación en el marco del Verano Joven 2026, una iniciativa que combinará formación, ocio saludable, deporte, convivencia y participación con propuestas impulsadas por el Ayuntamiento de Montilla junto a la Asociación Juvenil Remonta y la Casa Joven de la Fundación Social Universal (FSU).
El programa nace con una clara vocación participativa, ya que los colectivos juveniles han tomado parte activa en el diseño de las actividades. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que «son actividades en las que la coparticipación es fundamental: los jóvenes proponen, trasladan sus inquietudes e ideas, y el Ayuntamiento acompaña y facilita que esas propuestas puedan convertirse en realidad».
Una oportunidad para que los jóvenes descubran nuevas habilidades
De igual modo, el primer edil defendió que «estas propuestas son también una oportunidad para que muchos jóvenes desarrollen capacidades, descubran nuevas habilidades y encuentren espacios donde crecer personal y socialmente».
La programación recupera algunas de las propuestas que han tenido mayor aceptación en ediciones anteriores, como los talleres de robótica, cocina o venencia. Junto a ellas, el programa incorpora nuevas actividades relacionadas con la inteligencia artificial y otras iniciativas diseñadas conjuntamente con la Casa Joven de la FSU y la Asociación Juvenil Remonta.
Destacan las actividades vinculadas a la Feria de El Santo
Entre las novedades destacan las actividades vinculadas a la próxima Feria de El Santo. El programa contempla la puesta en marcha de una Caseta Joven y de un Pórtico de Feria específico para la juventud, cuyos detalles se darán a conocer en las próximas semanas.
Desde Remonta, su portavoz, Rocío Contreras, explicó que la entidad impartirá el taller Cómo presentar un proyecto y no morir en el intento, una propuesta práctica orientada a ayudar a los jóvenes a diseñar proyectos, fijar objetivos, planificar actividades y afrontar con éxito los procesos administrativos necesarios para convertir sus iniciativas en realidad.
Por su parte, Adrián Gómez, representante de la Casa Joven, destacó una nueva edición del Voluntariado Joven de Verano, una salida a Isla Mágica prevista para el 24 de julio y una gran batalla de hinchables que se celebrará el 12 de agosto, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud.
De igual modo, Verano Joven 2026 volverá a incluir actividades que ya lograron una buena acogida el pasado año, como la carrera y fiesta de colores y la fiesta acuática en la Plaza Puerta de Montilla.
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