El artesano Beni Hidalgo restaurará su obra 'Nazareno', vandalizada junto a la ermita del Calvario de Fernán Núñez

El artesano jardinero de Fernán Núñez, Beni Hidalgo Salazar, conocido por las innovadoras esculturas de madera que realiza con su motosierra, muy conocidas dentro y fuera de Córdoba, tiene previsto restaurar su obra Nazareno, que se ubica en las proximidades de la ermita del Calvario de la localidad, después de que hace unos días dicha escultura de madera fuera vandalizada, sin que de momento, se conozca de quién fue la autoría de este suceso.

Hace unos días, la cofradía del Calvario de Fernán Núñez lamentaba en sus redes sociales, que el Nazareno de madera, obra de Beni Hidalgo, había sido objeto de un "lamentable acto vandálico". Esta hermandad lamentó "profundamente unos hechos, que han causado un importante perjuicio a una imagen muy querida y significativa para todos los devotos y vecinos" y añadió que "la imagen permanecerá en su estado actual hasta que puedan realizarse los trabajos de restauración necesarios para devolverle su aspecto original".

La obra 'Nazareno', situada en las inmediaciones de la ermita del Calvario de Fernán Núñez. / Club de senderismo de Fernán Núñez

La imagen se ha quedado sin ojos y sin cirio

La cofradía del Calvario de Fernán Núñez relató que un miembro de su junta directiva había descubierto que habían sido arrancados y sustraídos los ojos de la imagen, así como el cirio que portaba. Además, se han apreciado diversos daños en la base que mantiene sujeta al suelo esta obra. La cofradía del Calvario de Fernán Núñez expone que "las autoridades han sido informadas de los hechos y se investigan las circunstancias para tratar de identificar a los responsables de este lamentable suceso".

A la obra le han sustraído los ojos y un cirio. / CÓRDOBA

Beni Hidalgo, que trabaja en el Jardín Botánico de Córdoba y es autor de miles de esculturas de madera realizadas con su sierra mecánica, que se pueden contemplar en varios puntos de Fernán Núñez, así como en la Ciudad de los Niños de Córdoba, en la casa del cantaor Paco Candela, en Montemayor, Hinojosa del Duque, por citar solo algunos enclaves, tiene previsto devolver en cuanto pueda a su Nazareno el aspecto que tenía antes de sufrir el acto vandálico y lamentó que haya personas que lleven a cabo estas acciones tan desagradables.