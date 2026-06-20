La Aemet eleva a naranja el riesgo por calor en Córdoba con máximas infernales en el horizonte y un aviso de ola de calor

La ola de calor se acerca y la subida de los termómetros no cesa en Córdoba. A las puertas del primer fenómeno adverso por altas temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja el aviso por riesgo de calor en la Campiña cordobesa y mantiene al resto de la provincia en nivel amarillo. Existe, por lo tanto, peligro por las altas temperaturas en todo el territorio cordobés en las horas centrales del día, si bien hay que guardar especial cuidado en la zona con el nivel de alerta más elevado.

El calor no da tregua en todo el día y está dando lugar, además, a noches tropicales. De hecho durante la pasada madrugada los termómetros no han bajado de los 21 grados en Córdoba capital y ayer se registraron máximas cercanas a los 40.

Córdoba, en aviso naranja por calor este sábado. / Aemet / X

Montoro, que registró la tercera temperatura más alta del país, llegó durante la tarde de ayer a los 39,5 grados mientras que la capital se quedó en 38,3 grados. Para hoy se espera una nueva subida del mercurio a las puertas de la ola de calor que comienza en unas horas.

¿Cuándo empieza la ola de calor?

Según ha explicado la Aemet en sus redes sociales, este episodio se debe a la llegada de una "masa sahariana, seca y muy cálida y elevada insolación propia de esta época del año, da lugar a un episodio de temperaturas muy altas y persistentes entre hoy y la primera mitad de la próxima semana".

Por este motivo la Aemet ha emitido un aviso especial alertando de la llegada de la primera ola de calor del año que empieza oficialmente mañana y que, si se cumplen las previsiones, se extenderá hasta el próximo miércoles. Según ha detallado el organismo estatal "a partir del sábado 20 se espera que comience un ascenso generalizado de las temperaturas, en un ambiente calimoso, que será mucho más marcado el domingo 21". En este contexto, las temperaturas podrían llegar hoy hasta los 40 grados en Córdoba capital y algunos puntos de la provincia.

El Ayuntamiento de Córdoba ya se prepara para este episodio y durante el día de hoy abre distintas dependencias municipales como refugios climáticos.

Esta situación lleva a la provincia a situarse en riesgo extremo de incendios.

La predicción de las próximas horas

Centrándonos en el pronóstico de hoy, sábado, la Aemet espera para la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Nubosidad de evolución en las sierras, donde no se descartan chubascos y tormentas dispersas. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos de moderado de componente sur por la tarde.

El tiempo este sábado en Córdoba capital. / CÓRDOBA

Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 40º, en Lucena entre 21º y 38º, en Pozoblanco entre 19º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 38º.

El tiempo este domingo

Mañana sábado, 20 de junio, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de suroeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 40º, en Lucena entre 22º y 39º, en Pozoblanco entre 21º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 39º.