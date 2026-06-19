Las piscinas del Parque Deportivo Heliodoro Martín de Cabra estrenan temporada con nuevo pavimento y horario ampliado

Las piscinas del Parque Deportivo Heliodoro Martín abrirán este sábado 20 de junio su temporada de verano con importantes mejoras en sus instalaciones y una ampliación del horario de uso, novedades con las que el Ayuntamiento de Cabra afronta una nueva campaña estival que se prolongará hasta el próximo 31 de agosto.

El alcalde, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Deportes, Francisco Casas, ha visitado este viernes el complejo deportivo para comprobar los trabajos realizados de cara al inicio de la temporada. Entre las principales actuaciones destaca la culminación de la segunda fase de renovación del pavimento y acerado de las piscinas, una intervención incluida en el PFEA 2025 que ha supuesto una inversión total de 138.424 euros.

Según explicó el regidor, esta actuación ha permitido completar la renovación integral de las zonas de tránsito del recinto, mejorando aspectos como la accesibilidad, la seguridad de los usuarios y la imagen general de unas instalaciones que cada verano reciben a miles de visitantes procedentes de distintos puntos de Andalucía.

El alcalde, Fernando Priego, junto al delegado municipal de Deportes, Francisco Casas. / J. Moreno

Junto a esta mejora, la campaña arranca con una modificación del horario de apertura de las piscinas de verano, que pasarán a funcionar de lunes a domingo entre las 12.30 y las 20.30 horas. Priego señaló que esta medida responde a la demanda de los usuarios para disfrutar durante más tiempo de las tardes en el complejo y permitirá, al mismo tiempo, optimizar las labores de mantenimiento y limpieza que desarrolla el personal municipal.

Además, la piscina climatizada permanecerá operativa durante todo el verano con horario de lunes a viernes de 9.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 22.00 horas. El recinto contará igualmente con servicio de bar y restauración desde el primer día de apertura.

Un referente estival para el centro de Andalucía

Durante la visita, el alcalde destacó que el Parque Deportivo Heliodoro Martín se ha consolidado como un referente estival para el centro de Andalucía gracias a las continuas inversiones realizadas en los últimos años. En este sentido, subrayó el esfuerzo municipal por adaptar progresivamente las instalaciones a las necesidades actuales de los usuarios.

El Ayuntamiento mantendrá un año más los precios públicos vigentes para el acceso a las piscinas, diferenciando entre tarifas para adultos y para menores y personas jubiladas. También continuarán los bonos familiares de temporada, así como las bonificaciones dirigidas a jóvenes, personas desempleadas, familias numerosas y monoparentales o personas con diversidad funcional.

La programación deportiva se completará a partir del 29 de junio con el inicio de los cursos de natación, que incluirán clases de iniciación y perfeccionamiento para todas las edades, desde bebés hasta personas mayores. La oferta contempla igualmente grupos de Aquagym y Natación Terapéutica, dos de las actividades con mayor demanda entre el público adulto. Los cursos se desarrollarán por quincenas y contarán con horarios tanto de mañana como de tarde.

A lo largo de los últimos meses también se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento en jardines y arbolado, la puesta a punto del sistema de depuración de agua y labores de pintura en diferentes equipamientos, con el objetivo de garantizar el óptimo estado de las instalaciones para la temporada estival.

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La apertura de las piscinas se integra dentro de la programación municipal de verano, que combina deporte, cultura y ocio. En el ámbito deportivo, Cabra acoge este fin de semana el 39º Campeonato de España de Natación con Aletas, mientras que la agenda cultural incluye propuestas como el festival Donde brillan las estrellas, el ciclo Cultura a pie de barrio y numerosas actividades repartidas por distintos espacios de la ciudad.