Las nuevas cámaras de seguridad de Puente Genil costarán 243.000 euros tras una rebaja del 25%

El Ayuntamiento de Puente Genil ha adjudicado el contrato para el suministro, instalación, configuración, puesta en servicio y mantenimiento integral de un sistema avanzado de videovigilancia inteligente destinado al control del tráfico, la movilidad y la seguridad ciudadana en la localidad.

El proyecto será ejecutado por la empresa Innovaciones Tecnológicas del Sur SL por un importe de 243.000 euros, una cifra que supone una rebaja del 25% respecto al precio inicial de licitación, que ascendía a 327.000 euros.

Según explicó el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Villafranca, tras la junta de gobierno local celebrada esta semana, se trata de “un proyecto muy esperado en la localidad”, que permitirá reforzar la capacidad municipal para gestionar la movilidad y mejorar la vigilancia en distintos puntos del municipio.

Villafranca destacó además que la rebaja obtenida en la adjudicación refleja “el interés de las empresas por trabajar en Puente Genil” y el crecimiento del sector vinculado a las empresas de seguridad y nuevas tecnologías.

Videovigilancia inteligente para tráfico, movilidad y seguridad

El nuevo contrato contempla no solo la instalación de cámaras, sino también la configuración, puesta en servicio y mantenimiento integral del sistema. La actuación permitirá al Ayuntamiento contar con herramientas más avanzadas para el seguimiento del tráfico urbano, la mejora de la movilidad en Puente Genil y el refuerzo de la prevención en materia de seguridad ciudadana.

Este tipo de sistemas permite a los municipios disponer de información en tiempo real y mejorar la coordinación de los servicios públicos, especialmente en zonas con mayor circulación, accesos al casco urbano o espacios de especial afluencia.

Nuevos programas sociales para población gitana, migrante, mayores e infancia

Durante la misma comparecencia, el portavoz municipal informó también de la adhesión del Ayuntamiento a varios programas de apoyo social destinados a diferentes colectivos de Puente Genil.

Entre ellos figura el programa integral de atención a la población gitana, con una inversión cercana a los 70.000 euros, de los que el Consistorio aportará el 20%. También se pondrá en marcha el programa de atención a la población migrante, dotado con 45.477 euros, financiado en un 10% por el Ayuntamiento y en un 90% por la Junta de Andalucía.

Villafranca recordó que la población migrante representa ya el 8,2% del total de habitantes de Puente Genil, con vecinos procedentes de 92 nacionalidades diferentes, un dato que refleja la creciente diversidad social del municipio.

Asimismo, se desarrollará un taller de alfabetización digital para personas mayores, con una cuantía superior a los 6.000 euros, y el programa “Puente Genil, ciudad amable con la infancia”, que contará con una partida de 12.426 euros. En ambos casos, el Ayuntamiento financiará el 20% y la Junta de Andalucía asumirá el 80% restante.

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