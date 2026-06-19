Luisa M. Rodríguez, alcaldesa de Fuente Obejuna: "La falta de potencia eléctrica limita el crecimiento económico y dificulta la llegada de nuevas inversiones"

Luisa María Rodríguez es la nueva alcaldesa socialista de Fuente Obejuna. Tomó posesión del cargo esta misma semana tras la renuncia de la anterior regidora, Silvia Mellado, elegida parlamentaria andaluza del PSOE. En esta entrevista, Rodríguez hace un repaso a los principales proyectos pendientes en la localidad; solo tendrá un año para hacerles frente antes de las municipales del año pasado.

-¿Piensa seguir una línea de trabajo continuista con respecto a lo planteado por su antecesora?

- Sí, porque hablamos del mismo equipo de gobierno. Llevo muchos años trabajando junto a Silvia Mellado y participando en los proyectos que se han impulsado durante este tiempo. Mi intención es seguir trabajando en esa misma línea, dar continuidad a lo que ya está en marcha y seguir buscando nuevas oportunidades para Fuente Obejuna y nuestras aldeas.

-Tiene menos de un año por delante. ¿Le dará tiempo a concluir proyectos pendientes?

-Hay proyectos que ya están muy avanzados y otros que necesitan más tiempo, pero vamos a trabajar hasta el último día del mandato para dejar el mayor número posible terminados o bien encaminados. Tenemos actuaciones importantes en marcha como la residencia de mayores, la cubierta del polideportivo, distintas mejoras en edificios municipales y varias actuaciones de arreglo de caminos y calles que cuentan ya con financiación. Lo importante es seguir avanzando y aprovechar todas las oportunidades que lleguen para nuestro municipio.

Los próximos retos al frente de la Alcaldía

-¿Cuáles son sus principales retos hasta que termine el mandato?

-Nuestro principal reto es culminar los proyectos que ya están en marcha y seguir consiguiendo nuevas oportunidades para el municipio. Queremos seguir avanzando en actuaciones como el hotel temático, el paseo de Argallón, los salones de usos múltiples y otras inversiones que permitan mejorar los servicios y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, tanto en Fuente Obejuna como en las aldeas. También seguiremos apostando por nuestras fiestas populares, que son una seña de identidad de nuestros pueblos, y por la representación de Fuenteovejuna, que volverá a celebrarse este verano, del 18 al 22 de agosto.

-¿Tiene intención de presentarse como candidata en las elecciones municipales del próximo año?

-Ahora mismo estoy centrada en la responsabilidad que acabo de asumir. Queda mucho trabajo por delante y mi prioridad es seguir trabajando por Fuente Obejuna y sus aldeas. Ya habrá tiempo para hablar de candidaturas cuando llegue el momento.

-Uno de los proyectos más importantes de Fuente Obejuna es la posible mina de estaño. ¿En qué estado se encuentra esa iniciativa? ¿Confía en que salga adelante?

-Es un proyecto muy importante para el futuro de la comarca. Sigue avanzando en su tramitación y nosotros seguimos pendientes de todo el proceso. Ojalá pueda salir adelante porque supondría una oportunidad importante para generar empleo, actividad económica y nuevas opciones para nuestros vecinos.

-El Ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa para intentar atraer habitantes usando viviendas vacías. ¿Confía en que ese plan dé buenos resultados de aquí a un año?

-El proyecto Habitar Fuente Obejuna nace para aprovechar las muchas viviendas que tenemos cerradas tanto en el núcleo principal como en las aldeas. Queremos hacer un censo, asesorar a los propietarios, ayudarles a acceder a futuras ayudas para rehabilitación y facilitar que esas viviendas vuelvan a ponerse en uso. Además de mejorar la conservación de estos inmuebles, buscamos aumentar la oferta de vivienda para las personas que quieran venir a vivir y trabajar a nuestro municipio y para futuras oportunidades ligadas al desarrollo económico de la zona.

-Los empresarios, sindicatos y partidos han denunciado la falta de potencia eléctrica en la zona Norte de Córdoba. ¿Cómo afecta eso a Fuente Obejuna?

-Nos afecta mucho porque limita el crecimiento económico y dificulta la llegada de nuevas inversiones. Es una reivindicación histórica de toda la comarca. Existe el compromiso del Gobierno de España para incluir esta actuación en la planificación estratégica de la red eléctrica y confiamos en que sea una realidad en los próximos años porque es clave para el futuro de nuestros pueblos.

-¿Qué papel juega el turismo y la agroindustria en la economía del municipio?

-Son dos sectores fundamentales. El sector agroindustrial sigue siendo uno de los principales motores económicos de nuestro municipio y debemos seguir apoyando a nuestros empresarios, autónomos, agricultores y ganaderos, que son una parte esencial de nuestra economía. En materia turística también tenemos una gran oportunidad. El Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca, dotado con tres millones de euros, afronta ya su recta final y precisamente se ha presentado estos días en el Palacete Modernista de Fuente Obejuna. Se trata de un proyecto que permitió desarrollar actuaciones en todos los municipios del Guadiato y que fue impulsado durante la etapa de Silvia Mellado al frente de la Mancomunidad. En nuestro municipio, las actuaciones más destacadas han sido la Vía Verde y una primera intervención en el Pozo San José de la aldea de El Porvenir. Además, seguimos apostando por recursos como Mellaria y por nuestro patrimonio histórico y cultural para atraer visitantes y generar actividad económica.

"Tenemos un presupuesto para atender a unos 4.300 habitantes, pero repartidos entre quince pueblos" Luisa María Rodríguez — Alcaldesa de Fuente Obejuna

-Fuente Obejuna es uno de los municipios de la provincia con más aldeas. ¿Cómo se gestiona un territorio así? ¿Necesitan más apoyo de las administraciones públicas?

-Gestionar un municipio con quince núcleos de población supone un reto diario. Tenemos un presupuesto para atender a unos 4.300 habitantes, pero repartidos entre quince pueblos. Necesitamos más apoyo de otras administraciones para garantizar servicios, especialmente en materia de transporte, comunicaciones e inversiones. Hay aldeas por las que no pasa ningún transporte regular y si queremos fijar población y atraer nuevos vecinos debemos asegurar servicios públicos de calidad en todo el territorio.