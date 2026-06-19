La localidad cordobesa de La Carlota revive el siglo XVIII con el Mercado Colono del 26 al 28 de junio

La Carlota volverá a mirar a sus raíces para convertirse durante tres días en un gran escenario de la España de la Ilustración. El municipio cordobés celebrará del 26 al 28 de junio una nueva edición del Mercado Colono, una cita cultural y turística que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba y que recrea el ambiente del siglo XVIII, inspirado en el proceso de colonización impulsado por Carlos III.

Según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, el evento transformará las calles de La Carlota en un espacio dedicado a la historia, la artesanía, la gastronomía y la animación, con una programación pensada para vecinos, visitantes y familias.

Presentación de el Mercado Colono de La Carlota. / CÓRDOBA

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha destacado que el Mercado Colono de La Carlota “no se trata solo de una feria de artesanía, sino de una celebración cultural y educativa, que combina entretenimiento y divulgación histórica”.

Duque ha subrayado además que esta iniciativa, ya consolidada en el calendario cultural de la provincia, “refleja el compromiso de la institución provincial con la dinamización cultural de nuestros municipios y por mantener viva su historia”.

Una recreación de los primeros colonos de La Carlota

El Mercado Colono recrea el modo de vida de los primeros pobladores llegados desde Centroeuropa durante el proyecto de las Nuevas Poblaciones promovido por Carlos III. Para ello, el municipio se ambientará con vestimenta de época, decoración histórica y actividades que ayudan a reforzar la identidad local de La Carlota.

La programación incluirá puestos de artesanía, exposiciones temáticas y demostraciones de técnicas tradicionales, con el objetivo de acercar al público oficios, costumbres y expresiones artísticas vinculadas a la historia del municipio.

Artesanía, gastronomía y espectáculos para todos los públicos

Durante los tres días de celebración, el Mercado Colono de La Carlota ofrecerá una amplia variedad de propuestas para todas las edades. Entre ellas habrá pasacalles, cuentacuentos, teatro cómico y circense, espectáculos de magia, actuaciones musicales y animación de calle.

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La gastronomía también tendrá un papel destacado, con demostraciones culinarias, degustaciones y platos típicos vinculados a los colonos. A ello se sumarán exhibiciones de vuelo de aves rapaces y jornadas de puertas abiertas del Ecomuseo de La Carlota, un espacio que permite conocer con mayor profundidad la historia local. Una oportunidad para que vecinos y visitantes descubran, en plena calle, una parte esencial de la memoria del municipio.