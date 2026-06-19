Viaje a las raíces históricas
La localidad cordobesa de La Carlota revive el siglo XVIII con el Mercado Colono del 26 al 28 de junio
La cita, respaldada por la Diputación de Córdoba, llenará el municipio de artesanía, recreaciones históricas, gastronomía, espectáculos y actividades para todos los públicos
La Carlota volverá a mirar a sus raíces para convertirse durante tres días en un gran escenario de la España de la Ilustración. El municipio cordobés celebrará del 26 al 28 de junio una nueva edición del Mercado Colono, una cita cultural y turística que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba y que recrea el ambiente del siglo XVIII, inspirado en el proceso de colonización impulsado por Carlos III.
Según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, el evento transformará las calles de La Carlota en un espacio dedicado a la historia, la artesanía, la gastronomía y la animación, con una programación pensada para vecinos, visitantes y familias.
El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha destacado que el Mercado Colono de La Carlota “no se trata solo de una feria de artesanía, sino de una celebración cultural y educativa, que combina entretenimiento y divulgación histórica”.
Duque ha subrayado además que esta iniciativa, ya consolidada en el calendario cultural de la provincia, “refleja el compromiso de la institución provincial con la dinamización cultural de nuestros municipios y por mantener viva su historia”.
Una recreación de los primeros colonos de La Carlota
El Mercado Colono recrea el modo de vida de los primeros pobladores llegados desde Centroeuropa durante el proyecto de las Nuevas Poblaciones promovido por Carlos III. Para ello, el municipio se ambientará con vestimenta de época, decoración histórica y actividades que ayudan a reforzar la identidad local de La Carlota.
La programación incluirá puestos de artesanía, exposiciones temáticas y demostraciones de técnicas tradicionales, con el objetivo de acercar al público oficios, costumbres y expresiones artísticas vinculadas a la historia del municipio.
Artesanía, gastronomía y espectáculos para todos los públicos
Durante los tres días de celebración, el Mercado Colono de La Carlota ofrecerá una amplia variedad de propuestas para todas las edades. Entre ellas habrá pasacalles, cuentacuentos, teatro cómico y circense, espectáculos de magia, actuaciones musicales y animación de calle.
La gastronomía también tendrá un papel destacado, con demostraciones culinarias, degustaciones y platos típicos vinculados a los colonos. A ello se sumarán exhibiciones de vuelo de aves rapaces y jornadas de puertas abiertas del Ecomuseo de La Carlota, un espacio que permite conocer con mayor profundidad la historia local. Una oportunidad para que vecinos y visitantes descubran, en plena calle, una parte esencial de la memoria del municipio.
- Un joven de 23 años, evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424
- La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%
- La compañía cárnica Aviserrano recibe casi 10.000 currículums para trabajar en su nueva fábrica en La Carlota
- El pueblo ‘más bonito’ de Córdoba se suma a la noche más romántica del año: miles de velas y un beso colectivo a medianoche
- Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
- Adiós a la fonda de Posadas
- Aguilar de la Frontera se suma a una lluvia de premios de la Lotería Nacional
- Codimar pone la primera piedra de su nueva sede junto a la A-318 en Puente Genil, que estará plenamente operativa en 2029