La Junta autoriza unas obras clave para la conservación de la Catedral de la Campiña del Alto Guadalquivir

Una de las joyas patrimoniales de la Campiña del Alto Guadalquivir en Córdoba da un nuevo paso para garantizar su conservación. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba ha informado favorablemente la memoria técnica para los trabajos de conservación y mantenimiento de las cubiertas de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Bujalance, protegida como Bien de Interés Cultural (BIC).

Según informa la Junta, la intervención tiene como objetivo asegurar el adecuado estado de conservación del inmueble sin alterar su configuración arquitectónica ni sus volúmenes, actuando exclusivamente sobre las cubiertas mediante labores de mantenimiento ordinario. El edificio presenta aproximadamente 1.700 metros cuadrados de cubierta objeto de actuación.

Los trabajos previstos consistirán en la limpieza general de las cubiertas, incluyendo la retirada de vegetación y restos orgánicos acumulados entre las tejas, así como la limpieza de canalones y bajantes. Asimismo, se realizará una inspección visual para detectar posibles fisuras o puntos de entrada de agua de lluvia, que serán objeto de reparación. Las tejas desplazadas se recolocarán en su posición original y aquellas que presenten roturas serán sustituidas por otras de características similares en forma y composición. Una vez completadas estas actuaciones, se procederá a la limpieza de las zonas interiores afectadas, pudiendo incluir trabajos de acabado superficial.

La ejecución de las obras requerirá la instalación de medios auxiliares adecuados, incluidos andamios tubulares, así como la delimitación y protección de las zonas de trabajo, adaptándose a las distintas fases de intervención. Los materiales empleados y los acabados finales se ajustarán en todo caso a las determinaciones del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Bujalance, garantizando la adecuada integración de la intervención en el conjunto patrimonial.

La Comisión ha valorado positivamente la adecuación de la memoria a los criterios de conservación del patrimonio histórico, al tratarse de una intervención de mantenimiento necesaria para evitar procesos de deterioro. No obstante, se han establecido algunas prescripciones, entre ellas la conveniencia de incorporar soluciones de impermeabilización bajo el acabado de teja cerámica en las zonas más sensibles o degradadas, el respeto a los acabados originales tras la intervención y la obligación de comunicar el inicio de las obras.

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Asimismo, a la finalización de los trabajos deberá presentarse una memoria detallada que incluya reportaje fotográfico completo del proceso y del resultado final, conforme a lo previsto en la normativa autonómica en materia de patrimonio histórico.

Título de Catedral de la Campiña del Alto Guadalquivir que la iglesia de la Asunción de Bujalance recibió en el año 2018. / CÓRDOBA