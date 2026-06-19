Monumento histórico-artístico
La Junta autoriza unas obras clave para la conservación de la Catedral de la Campiña del Alto Guadalquivir
La intervención aprobada por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba tiene como objetivo asegurar el adecuado estado de conservación del inmueble, protegido como BIC, sin alterar la configuración arquitectónica ni volúmenes
Una de las joyas patrimoniales de la Campiña del Alto Guadalquivir en Córdoba da un nuevo paso para garantizar su conservación. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba ha informado favorablemente la memoria técnica para los trabajos de conservación y mantenimiento de las cubiertas de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Bujalance, protegida como Bien de Interés Cultural (BIC).
Según informa la Junta, la intervención tiene como objetivo asegurar el adecuado estado de conservación del inmueble sin alterar su configuración arquitectónica ni sus volúmenes, actuando exclusivamente sobre las cubiertas mediante labores de mantenimiento ordinario. El edificio presenta aproximadamente 1.700 metros cuadrados de cubierta objeto de actuación.
Los trabajos previstos consistirán en la limpieza general de las cubiertas, incluyendo la retirada de vegetación y restos orgánicos acumulados entre las tejas, así como la limpieza de canalones y bajantes. Asimismo, se realizará una inspección visual para detectar posibles fisuras o puntos de entrada de agua de lluvia, que serán objeto de reparación. Las tejas desplazadas se recolocarán en su posición original y aquellas que presenten roturas serán sustituidas por otras de características similares en forma y composición. Una vez completadas estas actuaciones, se procederá a la limpieza de las zonas interiores afectadas, pudiendo incluir trabajos de acabado superficial.
La ejecución de las obras requerirá la instalación de medios auxiliares adecuados, incluidos andamios tubulares, así como la delimitación y protección de las zonas de trabajo, adaptándose a las distintas fases de intervención. Los materiales empleados y los acabados finales se ajustarán en todo caso a las determinaciones del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Bujalance, garantizando la adecuada integración de la intervención en el conjunto patrimonial.
La Comisión ha valorado positivamente la adecuación de la memoria a los criterios de conservación del patrimonio histórico, al tratarse de una intervención de mantenimiento necesaria para evitar procesos de deterioro. No obstante, se han establecido algunas prescripciones, entre ellas la conveniencia de incorporar soluciones de impermeabilización bajo el acabado de teja cerámica en las zonas más sensibles o degradadas, el respeto a los acabados originales tras la intervención y la obligación de comunicar el inicio de las obras.
Asimismo, a la finalización de los trabajos deberá presentarse una memoria detallada que incluya reportaje fotográfico completo del proceso y del resultado final, conforme a lo previsto en la normativa autonómica en materia de patrimonio histórico.
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción: la Catedral de la Campiña
La iglesia pParroquial de Nuestra Señora de la Asunción, conocida como la Catedral de la Campiña por sus dimensiones, constituye uno de los principales hitos patrimoniales de Bujalance. Declarada monumento histórico-artístico por Real Decreto 1397/1982, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) y se encuentra inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA). El inmueble se integra, además, en el Conjunto Histórico de Bujalance, igualmente protegido como Bien de Interés Cultural, y forma parte del entorno de protección del Castillo-Alcazaba.
De estilo gótico-renacentista, el templo fue levantado a partir del siglo XVI, con intervenciones documentadas de Hernán Ruiz I y Hernán Ruiz II, configurando un edificio de tres naves longitudinales con capillas laterales y una destacada torre levantada en el siglo XVIII. A lo largo de su historia, la iglesia ha sido objeto de distintas reformas, especialmente en elementos como cubiertas y pavimentos, manteniendo en líneas generales su configuración desde finales del siglo XVI.
Entre sus valores patrimoniales destacan el retablo mayor renacentista, obra de Guillermo de Orta y Andrés de Castillejo, con pinturas de Leonardo Enríquez de Navarra, así como el conjunto barroco de la Virgen del Rosario y la custodia rococó del orfebre cordobés Damián de Castro.
Con esta actuación, la Junta de Andalucía continúa impulsando la conservación preventiva del patrimonio histórico, promoviendo intervenciones de mantenimiento que resultan esenciales para garantizar la pervivencia y adecuado uso de los bienes culturales, especialmente aquellos integrados en los conjuntos históricos andaluces.
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