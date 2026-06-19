La Diputación de Córdoba destina más de 880.000 euros a escuelas de verano en 76 municipios de la provincia

La Diputación de Córdoba destina este verano 880.400 euros, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y la Delegación de Igualdad, a promover ludotecas y escuelas de verano dirigidas a menores de hasta 16 años, en una "apuesta por garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral en los municipios de la provincia", según informa la propia institución provincial en una nota de prensa.

La delegada de Igualdad en la institución, Auxiliadora Moreno, ha explicado que “ponemos en marcha estas escuelas de cara a facilitar la vida de muchas familias de nuestra provincia impulsando una apuesta clara por la conciliación. Las actividades llegarán a 76 municipios y beneficiarán a más de 14.600 niños y niñas gracias al compromiso de dos áreas, Igualdad y Derechos Sociales, y a un presupuesto de 880.400 euros”.

Según Moreno, “la programación desarrollada por los diferentes municipios es una apuesta decidida para ofrecer propuestas educativas, lúdicas y de calidad para los más pequeños en los meses estivales. Destacan actividades deportivas, psicomotrices, natación, fútbol, senderismo, torneos o promoción de hábitos de vida saludable .

De igual modo, ha continuado la diputada provincial, “junto a ellas se desarrollan también numerosas actividades acuáticas, aprovechando las piscinas municipales, y otras relacionadas con la expresión artística, que ocupa también un lugar destacado en la programación”. Por último, “se incluyen iniciativas relacionadas con la música, el teatro, el baile y la expresión corporal, incorporando representaciones escénicas, cuentacuentos, fiestas temáticas y actividades musicales”, ha explicado Moreno.

La responsable de Igualdad ha hecho hincapié en que “se va a hacer una apuesta clara por los niños con necesidades educativas especiales que también tienen su sitio y estarán acompañados de monitores especialistas en todas y cada una de las actividades. Es una apuesta por trabajar con alumnos con diferentes capacidades y, por supuesto, por no dejarlos excluidos dentro de todos los programas de actividades que se presentan”.

La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba y presidenta del IPBS, Irene Aguilera, junto a la delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno. / CÓRDOBA

Ludotecas y escuelas de verano por toda la provincia

Por su parte, la delegada de Derechos Sociales y presidenta del IPBS, Irene Aguilera, ha desgranado el porqué de poner en marcha estas ludotecas y escuelas de verano. Así, ha subrayado que “son importantes para las familias porque mejoran la conciliación y es una manera de que los padres puedan trabajar, reducen la sobrecarga de cuidados, fomentan la corresponsabilidad y fortalecen el arraigo al territorio”.

“Para eso estamos las administraciones, para dar esa respuesta, para dar ese apoyo, para dar ese acompañamiento y favorecer el arraigo en las zonas rurales, sobre todo en las más pequeñas, que son las que tienen más dificultades”, ha destacado Aguilera.

En lo que respecta a los menores, ha continuado Aguilera, “les ayuda a su desarrollo integral, mejora sus habilidades sociales y de convivencia, les permite acceder a un ocio saludable, favorece su inclusión y los vincula a su propio entorno”.

En cuanto al perfil de las familias beneficiarias, las escuelas irán dirigidas preferentemente a aquellas que tienen dificultades de conciliación de la vida familiar y laboral, familias monoparentales con hijos a cargo y sin red de apoyo, familias migrantes en condiciones socio-laborales precarias, familias con menores a su cargo con necesidades de integración social, familias vulnerables económica y socialmente y víctimas de violencia de género.

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El presupuesto para la puesta en marcha de escuelas de verano en los 76 municipios de la provincia asciende a 880.400 euros, de los cuales 189.617,61 euros son aportados por el Instituto Provincial de Bienestar Social y más de 690.000 por la Delegación de Igualdad a través del Plan Provincial 'Córdoba Red de Municipios por la Conciliación y la Corresponsabilidad', financiado en un 86 % por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.