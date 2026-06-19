La Diputación de Córdoba destina 250.000 euros a impulsar participación ciudadana, voluntariado y consumo responsable

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, ha formalizado 19 convenios de colaboración con entidades sociales y culturales de la provincia por valor de 249.876 euros, con la finalidad de reforzar el tejido asociativo y vertebrar el territorio.

Según informa la propia institución provincial en una nota de prensa, lo que se pretende con la firma de estos convenios, según ha expresado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, "es apoyar el tejido asociativo provincial, contribuyendo al desarrollo de sus actividades y fomentando la participación activa de la ciudadanía de la provincia".

Estas ayudas permitirán poner en marcha proyectos de diversa índole relacionados con la promoción cultural, la defensa de los derechos de los consumidores, el fomento del voluntariado, la divulgación científica, la formación de colectivos sociales, la educación vial o la conservación de las tradiciones populares.

En concreto, entre las iniciativas subvencionadas destacan la relacionadas con puesta en valor de la cultura cordobesa y sus tradiciones, gracias al acuerdo con la Federación de Casas Autonómicas, Provinciales y Locales de Córdoba para actividades culturales; con la Federación de Peñas Cordobesas para el 21.º Certamen Nacional de Copla, por valor de 20.000 euros; o las destinadas a la promoción y difusión del flamenco y la copla, de la mano de la Federación de Peñas Flamencas, para el desarrollo del 14.º Circuito Provincial 'Flamenco por los pueblos' y '3.er Festival Provincial de Copla en las Peñas Flamencas'.

Del mismo modo, las rúbricas contemplan la colaboración para actividades relacionadas con el Carnaval de Córdoba 2026, que asciende a 20.000 euros; acciones para la protección de consumidores vulnerables en el mercado electrónico para 2026; así como para la promoción de la cultura belenista para contribuir al desarrollo del taller y el Concurso Provincial de Belenes 2026.

Del mismo modo, se han firmado convenios que fomentan la ciencia entre los jóvenes representados con la Asociación Profesorado de Córdoba por Cultura Científica para seguir impulsando la '20.ª Edición de un Paseo por la Ciencia'; la dinamización del voluntariado a través de varios proyectos con la Plataforma de voluntariado de Córdoba, 'Las tres llaves' de la Parroquia Santa Luisa Marillac y el Voluntariado Joven de Verano de la Fundación Social Universal. Igualmente, se contribuye a la promoción de 'Moda sostenible: repara, recicla y reutiliza' a desarrollar por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

Otra de las iniciativas a desarrollar, gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba, será la relacionada con la formación y el asesoramiento a las cofradías en la gestión de sus recursos para incrementar la transparencia con la Agrupación de Hermandades y Cofradías; las relacionadas con el consumo y la economía digital con la Asociación Red Comercio; la 32.ª Noche Flamenca de Zambra 2026, cuya ayuda asciende a 25.000 euros, o el 26.º Concurso Nacional de Saetas Ciudad de Montoro, rubricada con la Peña Cultural Flamenca Montoreña, Diego Ayllon.

Se ha formalizado, además, la colaboración con la Federación Unión Flamenca Cordobesa y con la Asociación Cultural la Pasión Representación Dramática para la representación de la Pasión de Montilla por importe de 10.000 euros o con ayuntamientos para el desarrollo de actividades relacionadas con la seguridad vial y las conductas viales con el consistorio de Montilla; o el deporte y participación, a través del Gran Juego de la Oca, con el de Dos Torres.

"La firma de estos convenios muestran, nuevamente, el compromiso de la institución provincial con el tejido asociativo y el dinamismo de nuestros municipios para desarrollar actividades participativas en los diferentes ámbitos", ha resaltado la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno.

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En este sentido, Salvador Fuentes ha concluido aseverando que "el desarrollo de casi esta veintena de proyectos supondrá un importante impacto económico para la provincia de Córdoba, ya que el tejido asociativo, estimula enormemente el desarrollo social y económico generando un impacto positivo en la economía local, al movilizar recursos, actividades y oportunidades en los distintos municipios cordobeses".